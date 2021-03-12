美媒：剑指马云 北京拟对阿里巴巴开天价罚单

美媒称中国的反垄断主管机关考虑开出金额破纪录的罚单，促阿里巴巴与马云保持距离。

《华尔街日报》11日报道，中国主管机关将蚂蚁集团视为金融体系面临的风险，决心下重手整顿，蚂蚁被迫做出的改变将严重冲击其发展前景。

阿里巴巴创始人马云去年10月在上海一场会议严词批评中国的金融监管制度后，经营第三方支付平台“支付宝”的阿里巴巴关系企业蚂蚁集团上市计划随之被喊卡。

与蚂蚁集团相比，阿里巴巴阿里巴巴似乎会受到较为温和的对待。熟悉北京高层思维的官员说，主管机关不希望击垮一家在中国家喻户晓、国际投资人也熟悉的科技巨擘，前提是阿里巴巴与高调的马云撇清关系，靠拢中国共产党。相对于蚂蚁集团被监管机构视为颠覆者并对金融体系的稳定构成威胁，阿里巴巴被视为中国的骄傲，其事业包括线上零售、娱乐、媒体和云端运算，是展示技术创新的平台，对中国经济的意义至关重要。

报道引述知情人士表示，中国反垄断主管机关考虑对阿里巴巴祭出破纪录罚款，金额或超过高通公司在2015年因反竞争行为支付的9.75亿美元（约13亿新元）罚款。

据知情人士说法，阿里巴巴也将被要求停止“二选一”的行为，主管机关认定，阿里巴巴以此惩罚同时在京东等同业平台上卖产品的商家。主管机关也在考虑是否要求阿里巴巴出脱与线上零售事业无关的部分资产。这些整顿措施需要得到最高层的批准。

阿里巴巴上个会计年度净利接近200亿美元（约268亿新元），支付罚金有如花钱解决问题。部分阿里巴巴高层说，对一家饱受监管不确定性和员工士气低落打击的公司而言，就算天价罚款也能让他们暂时松一口气。

自去年10月以来，阿里巴巴市值已蒸发25%，超过2000亿美元。

当前，中国领导人正在重塑领导层与国内互联网巨头之间的关系，这些互联网巨头手握大量数据和资金，影响力渗透到中国人生活的方方面面，逐渐成为一个国家安全问题。最高领导人亲自叫停了蚂蚁集团的上市（IPO），除了因为对马云去年10月的一次演讲感到愤怒，也因为不满一批人脉广泛的人将从此次IPO中大赚一笔。

接近阿里的人士透露，马云的个人办公室已经暂停了与中央办公厅的大部分互动；过去双方曾保持密切联络。阿里巴巴的公关部门已经设立了一个办公室，以修复被许多监管机构形容为傲慢的公众形象。