中芯国际14纳米良品率追上台积电 下一步是7纳米

中芯国际日前传出14奈米制程工艺良品率已经追上台积电，达到业界水准的90%至95%，下一步就是高端7奈米。

据联合新闻网消息，梁孟松日前曾发声明透露，自其2017年11月上任后，此后的三年里带领2000多位工程师，完成了从低端28奈米到7奈米工艺五个制程的开发。

一般情况下，这是普通企业十年的工作任务，但中芯国际却用了三年。只不过7奈米属于攻克技术阶段，准备在今年4月试产，如果能试产成功，无疑将为中国芯片产业添加助力。

市场分析，台积电估计也没料到，中芯国际的速度这么快。

供应链端消息称，中芯国际各制程产能满载，部分成熟工艺订单已排至2022年。早在2019年第4季，中芯国际的14奈米工艺正式量产。现在14奈米追平了台积电，下一步就是高端7奈米了。

中芯国际已经持有DUV光刻机，因此具备制造7奈米的条件。未来五年内，7奈米都会是主流工艺，目前市面上常见的高端电子产品，其搭载的晶片都是在7奈米制程。

比如手机产品领域的小米10系列，Redmi K40系列，荣耀V40等等。这些搭载7奈米芯片的产品性能同样出色，就算使用5奈米，在没有过多需求的情况下，只会造成算力过剩。

本月初，中芯国际已获得部分美国设备厂商供应14奈米及以上成熟制程设备的供应许可，并且中芯国际之前一直有申请但未获通过的一类关键设备（用于14奈米），此次也获得了通过。这也意味着中芯国际14奈米工艺能够继续运转。

全球半导体行业因美中贸易战引发动荡，汽车和手机行业都出现不同程度的芯片紧缺。没有足够的晶片，就会影响行业企业的发展。谁能够掌握芯片制造能力，就能拿下半导体市场大半江山。