北京改革香港选举制度 美国批“扼杀政治协商”

昨天(3月11日)闭幕的中国全国人大会议通过了改革香港选举制度的决定议案。美国批评此举是在减少香港民主,扼杀政治协商。

据法新社报道,美国国务卿布林肯同日发表声明,指人大决议是对在中英联合声明下香港自治承诺的“直接攻击”。

布林肯在声明中表示,人大决议“限制政治参与、减少民主代表制、扼杀政治协商,让香港人民无法对自治发声。”(These actions deny Hong Kongers a voice in their own governance by limiting political participation, reducing democratic representation and stifling political debate)

布林肯也呼吁北京和香港当局让九月的立法会选举照常举行,强调要在“透明、可信”的情况下纳入所有参选人。此前香港特首林郑月娥曾暗示,立法会选举或将再度延期。立法会选举本应在去年举行,但受冠病疫情影响,被迫延期一年。

同时,布林肯也呼吁当局撤销在香港国安法下对民主派的提控。

布林肯及美国国家安全顾问沙利文下周四(18日)将在阿拉斯加安克雷奇与中共政治局委员杨洁篪及外长王毅会面。

美国国务院发言人普莱斯表示,美方将坦诚地向中国方面表明其态度立场,告知中国此举是对美国维护的价值观的挑战。