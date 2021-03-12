张晓明：泛民也有爱国者 不会被排除在香港的管制架构外

中国国务院港澳办副主任张晓明表示，完善香港选举制度，不代表将所有香港的反对派或泛民派排除在香港的管制架构外。他强调，中央不是要在香港“搞清一色”，表示泛民派中也有“爱国者”，不能和反中乱港的不爱国者划等号。

中国国务院新闻办公室今天（3月10日）举行新闻发布会，介绍关于完善香港特别行政区选举制度的决定有关情况。

张晓明在回答关于修改香港选举制度，是否意味着未来立法会中不会出现温和反对派，该如何定义“爱国者”的提问时，作出上述回答。

他表示，香港选举制度的此次改革，是要划下政策界限，确保不爱国者不能进入香港的管制架构，并为“爱国者治港”提供“制度保障”。

张晓明直言，不能容许不爱国者继续坐在立法会议会厅内，“有一个都嫌多”。

但他澄清，指这不代表这些人不能再香港正常的工作生活。同时，也不等于将香港的反对派，或泛民派排除在管制架构外。

张晓明也引用邓小平1984年会见香港代表时的讲话，将爱国者定义为“尊重自己民族，诚心诚意拥护祖国恢复行使对香港的主权，不损害香港的繁荣和稳定。”

他也引述港澳办主任夏宝龙2月22日对爱国者的定义，指爱国者必然真心维护国家主权、安全、发展利益、尊重国家根本制度、全力维护香港的繁荣稳定。

张晓明指出，香港选举制度改革后，立法会的民意代表性会“更加广泛”，依然会有不同的声音，包括批评政府的声音，但再也见不到“宣誓丑陋表演”、“肆意拉布，大打出手”的议员。