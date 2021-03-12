生态环境部突击检查 发现四唐山钢铁企业违规

中国生态环境部部长黄润秋昨天（11日）赴河北唐山突击检查钢铁企业重污染天气应急减排措施落实情况，发现在唐山市已启动重污染天气Ⅱ级应急响应的情况下，唐山仍有四家钢铁企业高负荷生产，并造假生产记录

综合澎湃新闻、路透社等报道，这四家企业分别是河钢唐钢不锈钢公司、唐山金马钢铁集团有限公司、唐山市春兴特种钢有限公司和唐山东华钢铁企业集团有限公司。

报道指出，上述企业均在重污染天气应急响应期间高负荷生产，未落实相应减排要求，并普遍存在生产记录造假问题，有的甚至互相通风报信、删除生产记录应对检查，相关线索已移交当地公安部门。

黄润秋昨天不打招呼，直奔现场，先后深入上述四家企业，询问企业生产情况，查看核对企业生产台账、生产工况、在线监控等记录，了解企业重污染天气应急减排措施落实情况。

对于发现的环境违法行为和弄虚作假情况，黄润秋表示：“对环境违法行为尤其是弄虚作假行为，要以零容忍态度坚决依法查处，涉嫌犯罪的要移送公安机关，依法严肃追究相关人员责任。”

黄润秋指出，当前大气污染防治工作形势依然严峻，要提高政治站位，增强责任心和使命感，以解决检查暴露出的问题为契机，举一反三，切实推动重污染天气应急减排措施百分之百落实。要树牢底线思维，狠抓重污染天气应急减排工作，确保监督检查取得实效，切忌敷衍了事。要坚持问题导向，敢于动真碰硬，切实加大执法力度，严厉打击大气环境违法行为，形成持续高压震慑。要强化能力建设，充分发挥生态环境保护专业人才的作用，运用好在线监测等手段，提高执法效能。

黄润秋强调，钢铁企业是排放大户，也是大气污染治理的责任主体，不能只看效益，把污染留给当地百姓。要提升环保意识，严格落实重污染天气应急预案，切勿心存侥幸。要走高质量发展之路，淘汰落后产能，加快转型升级，不断提高精细化管理水平，建设现代化企业。

黄润秋表示，环境部将持续加大帮扶力度，聚焦地方和企业所需，及时指导地方提高环境管理能力、企业提升污染治理水平，推动绿色发展。要帮助地方发现问题，紧盯问题整改，切实将压力传导到地方党委、政府及其有关部门，确保生态环境保护责任有效落实。