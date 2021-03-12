中国反垄断监管机构对腾讯、百度等开罚

在中国加大科技行业反垄断监管之际，中国国家市场监管总局对包括腾讯、百度和滴滴出行在内的科技巨头一些之前的收购和投资交易开出了罚单。

根据市场监管总局今天（3月12日）发布的声明，腾讯因2018年收购在线教育机构猿辅导案而被罚50万元人民币（下同，约10.34万新元），百度因2014年收购消费电子产品生产商小鱼集团案也被罚50万元。这些公司均违反了反垄断法有关事先申请审批的条款，但市场监管总局评估后认为案件本身并不具有排除、限制竞争效果。

随着中国政府加大对于科技行业的监管，腾讯和百度继阿里巴巴集团之后，也进入反垄断监管机构的视线。监管机构去年对阿里巴巴以及腾讯旗下的阅文集团开出了类似的罚单。

滴滴出行旗下的滴滴移动和日本软银公司因未经批准而设立合营企业被分别罚款50万元。

其他被罚款的公司包括好好未来教育集团收购哒哒教育集团股权案、银泰商业（集团）收购开元商业股权案、上海东方报业与北京量子跃动科技设立合营企业案、北京牛卡福网络科技收购河北宝兑通电子商务公司股权案、成都美更美信息技术公司收购望家欢农产品集团股权案、宿迁涵邦投资管理公司收购江苏五星电器公司股权案、苏宁润东股权投资管理公司收购上海博泰悦臻电子设备制造公司股权案。

中国反垄断机构此前开出的最大罚单为2015年以反竞争行为为由裁罚美国半导体大厂高通（Qualcomm）的60.88亿人民币（约13亿新元）。