中国、俄罗斯、朝鲜、伊朗等国正在寻求支持一个捍卫联合国宪章的联盟,反对使用或威胁使用武力和单方面制裁。

据路透社报道,在美国总统拜登新政府加强多边参与并改善与盟国关系之际,有16个国家和巴勒斯坦组成了捍卫联合国宪章之朋友小组(Group of Friends in Defense of the Charter of the United Nations)。

拜登还承诺在联合国与中国一较高下。北京一直在联合国努力扩大全球影响力,挑战美国传统领导角色。

路透看到该小组的概览文件指出,多边主义“目前正受到前所未有的攻击,这逐渐对全球和平与安全构成威胁。”

然而,一位不愿透露姓名的欧洲高级外交官回应说:“这些所谓的朋友正是最违反宪章的那些国家。也许他们应该从尊重本国的人权和基本自由开始。”

该小组的其他创始成员包括阿尔及利亚、安哥拉、白罗斯、玻利维亚、柬埔寨、古巴、厄立特里亚、老挝(寮国)、尼加拉瓜、圣文森特、叙利亚和委内瑞拉。