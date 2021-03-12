传京东拟买进国金证券股权进军证券业

中国电商巨头京东据传正洽谈从国金证券最大股东买进其部分或所有持股，价值至少15亿美元（20亿新元），目标是为了强化金融服务事业。

据路透社报道，从国金证券最大股东涌金集团买进股权的交易，将会是京东有史以来在中国金融市场中进行的最高金额的收购。

一名消息人士说：“宝贵的证券执照是科技巨头将庞大线上流量转化为资金流和发展壮大的关键，否则他们得将这些流量引导至其他金融机构。”

目前涌金集团持有国金证券27%股权；两名直接知情人士表示，京东自去年底与国金证券的最大股东涌金集团洽商，寻求买进其持有的部分或全数国金证券股权。以营收规模来看，京东是中国第二大电商。

根据路透计算，以国金证券周三市值390亿元人民币(60亿美元)来看，27%的股权价值约100亿元人民币。

消息人士称，尽管监管机构近期对金融业部分领域进行严查，但中国大型科技业仍亟欲进入利润丰厚的金融服务业。

京东大部分营收来自核心电子商务事业，仅拥有一些次要的金融执照，主要提供线上金融服务，包括消费者信贷及财富管理产品。上述两名消息人士称，京东一直考虑进入中国快速成长的证券行业。

消息人士指出，京东与涌金集团的协商还在初步阶段，事况还有可能改变，他们不愿具名，因为受到保密条款的限制。