中国将在下周中美对话中表明立场

中国外交部发言人今天（12日）说，他们将在下周的中美两国官员对话中表明中国的立场，并呼吁美国停止插手香港事务。

据中国央视新闻报道，中国外交部发言人赵立坚今天（12日）在例行记者会上，回答白宫发言人将香港、新疆等列为下周中美高层会晤的议题时说：“11日我们已经发布了中美将于近期举行高层战略对话的消息。举行中美高层战略对话系美方提议，这是中美元首除夕通话后首次高层接触，也是美国新政府执政以来中美首次面对面会晤。”

赵立坚表示，此次对话的具体议题有待双方商定，“我们希望双方能够就共同关心的问题坦诚对话，中方也将在此次对话中表明我们的立场。双方应该准确把握彼此政策意图，增进相互了解，管控分歧问题，推动中美关系重回正轨。”

他强调，中方在涉疆、涉港问题上的立场是一贯与明确的，“新疆地区的大门始终敞开，近年来已经有100多个国家的1200多名外交官、国际组织官员、记者、宗教人士访问新疆，他们通过实地访问了解到新疆的真实情况，认为自己在新疆的所见所闻，同一些西方媒体的报道和政客的指责完全不同。”

“我们欢迎任何不带偏见的外国人士访问新疆，通过亲身经历更好地了解新疆。在事实和真相面前，国际反华势力炮制的各种反华谎言和虚假信息都将不攻自破。”

他也强调，香港事务纯属中国内政，任何外国无权干涉，敦促美国停止插手香港事务，停止干涉中国内政，“不要在错误的道路上越走越远。中方将坚定捍卫自身主权、安全和发展利益。”