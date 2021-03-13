蚂蚁高层人事变动：胡晓明辞任CEO 董事长井贤栋兼任

中国金融科技巨头蚂蚁集团发生高层人事变动。蚂蚁集团CEO胡晓明辞任，董事长井贤栋将兼任CEO。

据澎湃新闻报道，昨晚（12日）有消息称，胡晓明向内部发布邮件，表示自己将辞去蚂蚁集团CEO一职，未来将负责蚂蚁生态社会公益相关项目。胡晓明离任后，蚂蚁集团董事长井贤栋将兼任CEO。

蚂蚁集团回应称，情况属实，董事会基于个人意愿同意这一请求，感谢胡晓明对公司的努力和付出。

胡晓明于2005年加入阿里巴巴，参与了支付宝和蚂蚁金服众多业务的创建和发展，曾担任支付宝（中国）网络技术有限公司资深总监，阿里巴巴集团阿里金融总经理，蚂蚁金服的首席风险官。2014年，胡晓明出任阿里云总裁，随后三年阿里云处于高速增长中，成为中国云计算平台领先者。

胡晓明在2018年11月回归蚂蚁金服，出任总裁，2019年12月接任蚂蚁金服CEO，向井贤栋汇报，井贤栋继续担任蚂蚁金服集团董事长。

蚂蚁集团的上市计划（IPO）在去年11月突然被叫停，随后一直忙于按政府要求进行业务重整，蚂蚁集团昨天刚刚对外公布了其制定的数字金融平台自律准则，被视为在当局强力监管下自保求生的举措。

准则将从多方面对平台责任义务进行明确，确保平台合规、有序、更健康的发展。准则还提出，平台应重视金融伦理，主动承担起金融教育的责任，帮助用户提升理性消费意识和风险防范能力，严禁违背公序良俗的营销内容。

另据彭博社报道，上海咨询公司AgencyChina的研究及策略经理Michael Norris说，“胡晓明加入和离开蚂蚁都与IPO密切相关，” “他的离职给上市时间表蒙上了阴影。”

知情人士说，蚂蚁集团和监管机构已就重组计划达成共识，同意蚂蚁集团转型为金融控股公司，且需服从类似银行的资本要求。

报道引述了解内情的监管官员说，由于有大量工作要做且一些规定尚未阐明，蚂蚁的IPO可能无法在2022年之前实现。