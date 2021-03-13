民进党谴责大陆人大改革香港选举制度

中国大陆全国人大前天表决通过改革香港选举制度的决定，民进党昨天（12日）表示，针对大陆人大恣意修改香港选举制度一事，表达最严厉谴责与不满。

据台湾《联合报》报道，民进党表示，大陆人大片面修改香港选举办法，不仅践踏香港民主人权，更让香港所谓“一国两制”彻底被毁坏；这凸显中共政权毫无实践其对港人与国际承诺的意愿，这既无法赢得国际社会尊敬，更非一个负责任的国家该有的作为。

民进党指出，国际社会包括台湾在内，都对近年大陆“镇压香港人民、大规模抓捕抗争者、引国安法入罪、取消民选议员资格、乃至近日彻底破坏香港既存的选举制度”等等作为，表达严正的抗议。

民进党认为，大陆政府的片面作为终将造成香港人民极大的反弹与国际社会最严厉的谴责，也赢得不了民心支持；呼吁北京悬崖勒马，放弃对香港的无止尽打压，并还予香港人民应有的民主、自由、人权与基本尊严。

民进党还呼吁，面对大陆对民主价值的胁迫，台湾朝野政党应共同坚定捍卫“国家主权与民主自由”，也应共同摒弃大陆的“九二共识一国两制”主张，政府将持续给予香港人民必要与充分的人道支持。

中国大陆全国人大前天以2895票赞成、一票弃权、没有反对票，表决通过《关于完善香港特别行政区选举制度的决定》。

北京称，完善香港选举制度的决定将确保“爱国爱港者治港”，有利于维护国家主权、安全、发展利益，保持香港长期繁荣稳定。

台湾陆委会发言人邱垂正前天说，北京推行“爱国者治港”，其实是“爱党者治港”，最终将受到历史及人心的严格检视。他呼吁相关各方应停止蛮横打压香港的民主自由，致力于维护香港的高度自治，兑现对港人的承诺。

大陆国台办发言人朱凤莲前晚通过新闻稿反击，称民进党政府对大陆全国人大的涉港决定妄加评论，打著“民主”“自由”的旗号欺骗舆论，恶意攻击，再次暴露其政治操弄香港事务，“乱港谋‘独’的险恶用心与邪恶本质。”