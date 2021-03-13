香港公民党及新同盟宣布退出民阵会议及工作

继此前街工宣布不再参与民阵工作及会议后，香港公民党副主席赖仁彪昨天宣布，公民党本周初决定停止派代表参与民阵的会议及工作，并已就此通知民阵。同时，香港新民主同盟当天晚上也宣布，基于现时政治气氛及形势，未来将不参与民间人权阵线的工作及会议。

根据《星岛日报》报道，赖仁彪表示，公民党已受重创，不少党员目前身陷牢狱，已付出沉痛代价，公民党需面对现实及风险，有责任保护党员，让他们继续为市民服务。

新同盟澄清指出，早前已收到黎炜棠的退党通知，与新同盟执委会决定不再参与民阵的事件无关。

去年《香港国安法》生效之后，公民党多名重要人物先后退出。去年9月民主派决定是否留任立法会一年时，公民党陈淑庄表示因个人理由决定不留任，并宣布退出公民党。

其后公民党杨岳桥、郭荣铿和郭家麒被政府取消立法会议员资格。今年1月，杨岳桥、郭家麒、谭文豪和东区区议员李予信因参加民主派初选，被控串谋颠覆国家政权罪，四人早前宣布退出公民党。

至于新同盟方面，西贡区议会主席、前民主动力副召集人锺锦麟，荃湾区议员谭凯邦，以及西贡区议员、前立法会议员范国威也涉嫌参与初选，干犯串谋颠覆国家政权罪被控。

民阵于2002年9月成立，由50多个分别来自关注人权、民主、劳工、基层及少数族裔等团体组成。根据此前报道，民阵正被香港警方调查，若证实民阵曾经收受外国机构或美国国家民主基金会的资金，将违反《香港国安法》，民阵或会被取缔。

街坊工友服务处在本月6日公布，不会参与民阵的工作及会议。民阵召集人陈皓桓随后回应指，尊重和理解任何团体作出的决定，但强调只要仍有团体留在民阵，民阵仍会继续坚持有关工作。