因谐音“一生一世” 中国多地婚姻登记窗口明天加班

今年的3月14日因含有“1314” ( 谐音“一生一世” ) ，被不少中国新人认为是结婚登记的“好日子”。但当天恰逢周日，一些网民建议当地民政局加班办理业务。针对这一情况，河北省辛集市、安徽省马鞍山市、河南省郑州市、辽宁省盘锦市等地表示，已协调安排婚姻登记机关加班办理婚姻登记。

根据“中新经纬”报道，其中河北省辛集市明确，婚姻登记将处明天将“为爱加班”，在当天为辛集准新人办理结婚证。

安徽省马鞍山市民政局称，已协调安排各县区婚姻登记机关于周日加班办理婚姻登记，登记时请按照疫情防控要求做好个人防护。

河南省郑州市民政局下发《关于婚姻登记处加班办理结婚登记的通知》，为满足广大群众对美满姻缘的期盼和追求，郑州市民政局研究决定，明天各婚姻登记处加班办公，预约办理结婚登记。

辽宁省盘锦市四个婚姻登记处决定，明天上午临时加班为新人办理结婚登记业务，他们分别是：盘山县人民政府婚姻登记处、双台子区民政局婚姻登记处、兴隆台区民政局婚姻登记处、大洼区民政局婚姻登记处。

以上四个婚姻登记处都接受电话预约、现场预约，当天登记以提前预约的新人为主。

此外，杭州市民政局指出，杭州婚姻登记于2019年8月7日实行全市通办，即2019年8 月7日起，杭州市户籍范围内的大陆居民婚姻登记办理将不受区域限制，且双休日也将受理预约结婚登记办理。

准新人可通过“杭州民政”微信公众号、杭州市民政局官网、浙江政务服务网和浙里办APP预约。

