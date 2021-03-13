FCC认定华为中兴等五家中企对美国安构成威胁

美国联邦通信委员会(FCC)昨天根据2019年旨在保护美国通信网络的一项法律，认定五家中国公司对美国国家安全构成威胁。

根据路透社报道，这五家公司分别是华为、中兴、海康威视、大华科技及海能达。

2019年的一项法律要求FCC确定生产“对美国国家安全构成不可接受风险”的电信设备和服务的公司。

FCC代理主席罗森沃尔（Jessica Rosenworcel）在一份声明中表示:“这个列表提供了有意义的指导,将确保下一代建立在全国各地的网络，不会重复过去的错误，即使用对美国国家安全或美国人安全构成威胁的设备或服务。

2019年的这部法律采用了一项国防授权法案的标准，该法案此前确定了上述五家中国公司。去年8月，美国政府发布规定，禁止机构从这五家中国公司购买任何一家公司的商品或服务。

美国还在2019年将华为、海康威视等公司列入了其经济黑名单。

FCC去年宣布，禁止美国公司动用83亿美元（111亿新元）的政府资金从华为和中兴购买设备，并将其列为威胁国家安全的通讯网络。

华为上月在提交给美国第五巡回上诉法院(Fifth Circuit Court of Appeals)的诉状中对这一声明提出质疑。

华为周五拒绝就美国联邦通信委员会的新命令置评。其他四家公司没有置评，或无法联系到它们置评。