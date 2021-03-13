林郑：要求公职人士爱国并非高标准

香港行政长官林郑月娥表示，要求担任公职的人士爱国并非高标准，这只是基本条件，她对新改革的香港选举制度表示大力支持，指出这次行动的唯一目标是确保政府牢牢掌握在那些热爱国家的人手中。

针对前天闭幕的中国人大会议以高票通过《完善香港特区选举制度的决定草案》， 林郑在接受央视旗下的中国环球电视网（CGTN）访问时说，这将确保“一国两制”原则的全面实施。事实证明，“一国两制”是确保香港长期稳定繁荣的最佳方案。

对于说这一决定或会限制政治参与的声音，林郑月娥回应说，恰恰相反，这一决定会扩大选举委员会的规模，让市民有更多机会参与香港的政治辩论。

林郑还说:“如果香港有同样数量的所谓亲民主人士，只要这些人都能达到爱国者的标准，那么他们现在就有更多的机会参与选举并赢得选举。”

面对西方国家的批评，林郑月娥强调，这些声音只代表了一部分。她还说，这些国家相当“有偏见和偏颇”。他们用不同的标准来衡量香港和他们自己的情况。

林郑指出，如果现任美国政府严肃谴责围困国会大厦的事件，他们怎么能对香港公然发生了近一年的暴力事件视而不见? “他们只受了一天的罪，而我们却受了一年多的罪。我们的立法会被摧毁的范围比国会大厦范围要大得多。”

展望未来，林郑月娥认为选举制的改变将意味着香港更加稳定，从而吸引更多的资本和投资到这个知名的国际金融中心。





