中国外交部驻港公署批西方国家声明：颠倒黑白 双重标准

针对西方国家就改革香港选举制度发出的联合声明，中国外交部驻香港特别行政区特派员公署发言人指出，声明和报告等违背基本事实、颠倒是非黑白、充斥双重标准，粗暴践踏国际法和国际关系基本准则，赤裸裸干预香港事务和中国内政，中国表示强烈不满和坚决反对。

据外交部驻香港特别行政区特派员公署网站消息，发言人指出，中国人大高票通过有关决定，彰显了包括香港同胞在内全体中国人民坚决维护国家主权、安全、发展利益和香港长期繁荣稳定的决心和信心。

这是堵塞香港特区选举制度漏洞、落实“爱国者治港”根本原则、完善“一国两制”制度体系、维护香港特区政治稳定和政权安全的治本之策，是推动符合香港实际情况、有香港特色的民主制度循序渐进、稳健发展，提高政府治理效能、维护香港整体利益和港人福祉的必由之路，具有坚实的政治和法治基础，不容置喙。

发言人强调，完善香港特区选举制度绝不是要不要民主、自由的问题，而是涉及夺权与反夺权、颠覆与反颠覆、渗透与反渗透的较量。少数西方国家打着“民主”“自由”的幌子对香港事务指手画脚，所谓声明、报告等违背基本事实、颠倒是非黑白、充斥双重标准，实质是包庇纵容反中乱港分子，充分暴露他们见不得香港好、不想让香港治，把香港当作棋子遏制中国发展的险恶用心和卑鄙伎俩。

发言人重申，香港是中国的香港，完善香港特区选举制度纯属中国内政。中方全面准确贯彻“一国两制”方针的决心坚定不移，反对任何外部势力干预香港事务和中国内政的决心坚定不移。中国正告外部势力恪守国际法和国际关系基本准则，立即停止干预香港事务和中国内政。