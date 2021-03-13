曾钰成谈选举制度修改：中央出手为落实行政主导

针对中国人大会议通过修改香港选举制度的《决定》，包括立法会增至90席，修改《基本法》附件一及二等，香港立法会前主席曾钰成指出，人大开幕前完全没料到中央的做法，他原本预计无须由中央修改《基本法》附件一及附件二，只要修改本地法例便可改革香港选举制度。他认为，中央此次修改是希望让香港真正落实行政主导，加强行政立法配合。

根据香港01新闻报道，曾钰成接受亚太法律协会访问时解释说，根据《宪法》第31条，香港实行的制度由全国人大规定，但人大通过《基本法》，当中已授予特区相当一部分权力，包括制定选举制度细节，香港有空间自行处理，“香港选举到底实行单议席单票制或比例代表制，中央没有出过声，是香港自己的法律规定”。

他还举例指，立法会地区直选分多少选区、如何划分等，均由香港自行决定。

曾钰成称，目前《基本法》附件一只列明选委会人数，具体如何划分界别由本地立法决定，因此如要减少区议会在选委会中的117席，透过本地立法已能做到；

而《基本法》附件二中，只列明立法会有70席，地区直选及功能组别各占一半，若要改变功能界别划分，例如取消超级区议会议席，只需要修改本地法例即可。

曾钰成认为，中央此次提出完善选举制度，除了将不符合爱国者标准的人排除在治港体系之外，还希望让香港真正落实行政主导，加强行政立法配合。

