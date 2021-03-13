日本验出台湾香蕉杀菌剂超标下架 台称个案不影响外销

台湾凤梨本月初才被中国大陆禁止输陆，台湾官方积极宣传本土水果外销，却传出台湾香蕉在日本验出杀菌剂超标被下架，台湾农委会对此表示，仅是个案，不影响外销。

据台湾《联合报》报道，台湾农委会除呼吁民众团购挺凤梨，也同步加强外销，预计销往日本的凤梨突破5000吨，比去年多出1.3倍。近日却传出日本公司Wismettac验出台湾香蕉杀菌剂百克敏超标。

Wismettac本月10日在官网公告指出，因在3月1日至3日交货的台湾香蕉中检出杀菌剂百克敏值0.12ppm（基准值为0.02ppm），决定回收。

Wismettac是跨国贸易集团公司，供应通路包括批发市场、超市超商零售通路、连锁餐饮、食品加工厂等。Wismettac在2019年与台湾旗山果菜运销合作社签订为期三年、总采购量9000公吨、总价值4.3亿元新台币的香蕉外销合约。

对此，台湾农粮署副署长姚志旺表示，这是个案，该公司已将这批产品下架，总共750箱，数量不算大，对台湾水果外销至日本不会产生影响。

台湾农委会前天刚刚宣布台湾水果将进军东京奥运，总统蔡英文昨晚也在个人面簿写道，“台湾水果要前进日本、在东京奥运登场了！”。

她表示，台湾凤梨、芒果、火龙果的TGAP（良好农业规范）2020 PLUS，最近已经得到东京奥运组委会认可，符合东奥食材的资格。她要请日本朋友耐心等等，进入产季“大出”后，还会有更多台湾凤梨外销到日本。