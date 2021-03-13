福建一厅官敛财近2500万人民币 私藏子弹九百发

福建省南平市人大常委会原党组副书记、副主任武勇去年落马并被双开，中国媒体今天披露其更多违纪违法细节，包括敛财近2500万（人民币，下同，约516万新元），私藏子弹900发等。

官方简历显示，1961年出生的武勇是山西壶关人，曾长期在南平任职，2014年1月，武勇出任南平市人大常委会党组成员、副主任，跻身副厅级干部序列，并继续担任邵武市委书记，2017年1月改任南平市人大常委会党组副书记、副主任，并卸任邵武市委书记。

2020年7月，59岁的武勇在南平市人大常委会党组副书记、副主任任上被查，同年10月被“双开”。

据东方网报道，福建省纪委监委通报称，武勇为掩盖其违纪违法问题，与他人串供，对抗组织审查；违反中央八项规定精神，收受可能影响公正执行公务的礼品；违规提拔干部；利用职权和职务上的影响，为亲属、特定关系人谋取利益。

通报还称，武勇生活腐化堕落，滥用职权，违规决策；利用职务便利为他人谋取利益，非法收受他人钱款。对其涉嫌的其他违法犯罪问题，已移送公安机关立案侦查。

起诉书显示，武勇在2005年至2015年间利用职务便利，为多人谋取利益，收受钱款共计人民币2464.849991万元，其中2000万元来自同一名行贿人。



值得一提的是，武勇还涉嫌非法持有弹药罪。起诉书显示，1988年间，武勇在少体校训练射击期间接受教练赠送的子弹，并连同训练剩余的子弹一起私自带回家中至案发。2020年7月，福建省监察委员会搜查武勇居所时，查获疑似各式子弹共计900发，经警方鉴定，其中899发子弹认定为弹药。

泉州市人民检察院认为，武勇受贿数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以受贿罪追究其刑事责任；另外，武勇违反枪支管理规定，非法持有弹药，应当以非法持有弹药罪追究其刑事责任。

有关武勇的具体获刑情况目前尚未公开披露。

