河北唐山违规钢企相关负责人被行拘

中国生态环境部部长黄润秋前天率队直奔河北唐山突击检查违规排放，当场查出四家钢铁企业存在未落实减排要求、生产记录造假等问题。唐山市昨天（12日）回应称，已对四家企业予以行政处罚，对相关企业负责人予以行政拘留。

据澎湃新闻报道，这四家钢企包括，唐山不锈钢公司、唐山金马钢铁集团有限公司、唐山市春兴特种钢有限公司和唐山东华钢铁企业集团有限公司。

唐山市委、市政府组成联合调查组，对环境违法问题和不落实重污染天气应急响应问题进行调查，并责成生态环保、公安部门组建工作专班，在生态环境部帮扶组的指导下，以零容忍的态度对相关企业依法严厉惩处。目前，已对四家企业予以行政处罚，对相关企业负责人予以行政拘留，企业绩效评级全部降为D级，暂扣排污许可证。

针对生态环境部检查发现问题，唐山市表示将集中开展大气污染综合治理“攻坚月”行动，特别是对钢铁企业开展全面执法检查，全面提升钢铁企业环保治理水平和生态环境监管水平，改善环境空气质量。

今年的中国两会饱受雾霾困扰，黄润秋前天在两会尚未结束时，就率队直奔唐山突击检查违规排放。

黄润秋强调，对环境违法行为尤其是弄虚作假行为，要以零容忍态度坚决依法查处，涉嫌犯罪的要移送公安机关，依法严肃追究相关人员责任。

