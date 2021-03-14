两名曾接种科兴疫苗的香港老人离世

香港卫生署昨天接获医管局通知，一名早前于本月7日公布在明爱医院深切治疗部接受治疗的80岁男子，及后转送玛嘉烈医院深切治疗部接受进一步治疗，因缺血性肠道疾病离世。另一名早前于本月11日公布在广华医院深切治疗部接受治疗的67岁男子，于昨天下午离世。两名男子早前曾接种科兴疫苗。

据星岛日报报道，另外，香港卫生署公布，截至昨日下午4时的过去24小时，卫生署接获医院管理局呈报一宗需转介深切治疗部的个案，怀疑涉及与接种新冠疫苗后出现的严重异常事件。

根据医管局提供的资料，该宗个案涉及一名63岁男子，本身患有心房颤动、心脏衰竭、红血球过多及酒精性脂肪肝。他于本月10日开始感到身体虚弱，昨日情况转差并前往北区医院急症室求医，其后转送深切治疗部接受进一步治疗，初步诊断为急性中风，现情况危殆。

根据资料，他曾于入院前4天（即本月9日）在沙田源禾路体育馆社区疫苗接种中心接种科兴新冠疫苗，他在接种后逗留在接种中心观察期间并没有不适纪录。

卫生署接获呈报后已即时联络医管局，正就该宗事件获取更多资料，以进行调查及评估。卫生署会按既定机制，将个案交由新冠疫苗临床事件评估专家委员会进行因果关系评估，并适时发布评估结果。



