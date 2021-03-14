李总理：除非中美决定共存 否则彼此与世界将经历艰难

（早报讯）中美两强中任何一方如今都不可能把另一方剔除，也不可能自己倒下。李显龙总理认为，除非两个大国决定共存，否则它们将经历一段艰难时期，其他国家也不可幸免。

李总理本月初接受英国广播公司（BBC）的专访，访谈今早（3月14日）播出。他谈到中美激烈的竞争关系时强调，中美必须要共存，这对彼此与其他国家都有利。

根据总理公署提供的访问记录，李总理解释，现今的中国与冷战时期的苏联不同，当时苏联的经济的许多方面是虚幻的，根本已支撑不下去，时任美国总统里根提出与推动“星球大战计划”（Strategic Defense Initiative）军事战略，就足以拖垮苏联。

反之，中国经济具有强大的韧性、活力和潜力，中国人民也积极进取。“如果有必要，他们可以靠自己的力量生存下去。无论如何他们不会就此放弃。”

而美国尽管目前面对严重的政治分裂与各种问题，但李总理指出，美国仍充满活力，对全球人民极具吸引力，美国过去也曾从种种困难中复原。

从第三国的角度看，许多国家希望与鼓励这两个大国慎密思考，是否要认定对方是必须消灭或压制的竞争对手。

李总理重申，新加坡与许多国家都与中美在经济及其他领域，有非常紧密和广泛的合作。新加坡不可能在中美之间选择任何一方，在中美关系明显恶化之际，新加坡与许多国家都共同面对进退两难的问题。“这也是为什么我们希望并鼓励这两个大国在认定对方是一个必须消灭或压制的竞争对手之前，做出审慎周密的思考。”

谈到中国，李总理指出，在相当长的一段时间以来，世界各国把中国的繁荣、发展与强盛视为共存共荣的机遇，如果中国在下一个发展阶段失去这个极其重要的优势，那将非常可惜。一些调查显示，各国对中国的发展方向及其方向是否对它们有利，存在极大焦虑与不安，这不符合中国的利益。

李总理说：“我不愿向其他国家的领导人建言献策。我相信他们都有各自的考虑。尽管如此，我们希望看到的是，中国能成为一个世界各国都能接受的国家。”

他也告诉BBC，希望美国在拜登总统主政下能继续相信多边主义和国际贸易，做好准备发挥自身的作用，维护让美国也获益良多的全球多边体系。

李总理指出，新加坡希望与中美两国维持友好关系，而在与大国打交道时，新加坡首先判断什么最符合我国的利益，然后把人民团结起来，说服他们政府的做法是正确的。

他说，新加坡必须寻找自己的道路，偶尔与中国或美国出现分歧时，明白这是不可避免的；有分歧也并不意味着彼此就是对手，大家仍可以在其他领域继续合作，这就是新加坡的生存之道。