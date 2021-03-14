欧盟将以侵犯人权为由制裁中国官员

几名外交官表示，欧盟将自1989年以来首次把制裁矛头对准中国，以侵犯新疆人权为由将四名个人和一家实体列入黑名单。

《华尔街日报》透露，欧盟高级官员周四（11日）同意把新的人权制裁机制的矛头指向中国官员。围绕这一问题，欧盟本周进行了冗长的谈判，再次暴露了欧盟在对华策略上存在的内部分歧。

这次制裁包括旅行禁令和资产冻结，理由是中国政府在新疆的所作所为被美国和一些欧洲国家认为是对维吾尔族穆斯林少数族裔的种族灭绝。

这项定仍需要得到正式批准，预计将在3月份晚些时候举行的外长会议上获得通过。涉案中国官员被列入了一份更广泛的涉嫌侵犯人权者的名单，名单上还有来自俄罗斯、朝鲜和非洲的侵犯人权者。

这些官员的名字只有在正式决定达成后才会公布。

这一决定也表明，尽管欧盟与中国保持着沟通渠道并谋求深化经济联系，但欧盟仍准备在人权和其他问题上与中国对抗。

报道指出，欧盟正努力与中国保持一种微妙的分歧不断的平衡，欧盟把中国视为竞争者，同时把中国当做合作伙伴和系统性对手。

过去一年，欧盟就新疆人权问题、中国对待维权人士和记者的方式、以及中国政府收紧对香港的控制等问题向中国高层官员施加了压力。这引发了中国官员的强烈回击。

同时，欧盟与中国也采取了重大举措，试图推进双方经济联系的深化。去年12月，双方在长达七年的谈判后达成一项投资协定，引起了当时候任总统拜登政府和一些欧洲议会议员的关切。

当时，欧盟官员坚称这项投资协定不会妨碍他们在人权和香港问题上对中国施压，并指出同样在去年12月份的通过的新人权制裁机制是施加压力的一种手段。这项投资协定仍有待批准。

本月早些时候，欧盟对参与监禁俄罗斯反对派人士纳瓦尔尼（Alexei Navalny）的人员首次使用了这项人权制裁机制。这项机制与美国的《马格尼茨基法案类似。不过，欧盟已计划对全球各地侵犯人权的官员实施一轮更大范围的制裁。

然而，欧盟成员国驻欧盟的代表本周还是花了三天时间才克服分歧，就制裁对象达成一致。由总理欧尔班领导的匈牙利政府与中国保持着良好的政治和经济联系，一度带头反对这些新制裁，但欧盟27个成员国政府在周四下午达成了协议。

1989年后，欧盟对中国采取了一系列经济制裁和禁运，但随着90年代和新世纪以来欧中关系转好，这些制裁措施早已解除。但欧盟一直保持对中国的武器禁运。

近年来，欧盟与中国政府的关系又陷入紧张，双方围绕贸易和人权问题多番角力，还因为欧盟指责中国在冠病危机期间给出误导信息而发生龃龉。欧盟已开始同华盛顿方面讨论中国带来的挑战，但同时也坚持独立的对华路线。

《华尔街日报》引述一位欧盟外交官说：“局势确实在演变。我们的中国朋友在欧洲播种了什么，就会收获什么。”

去年7月，欧盟就中国打击香港民主运动问题批准了一些温和的举措，对与香港的引渡协议实施了限制。眼下欧盟正在权衡进一步行动。

但德国总理默克尔却积极呼吁欧盟与中国保持密切联系。德国对华出口已成倍增长，默克尔之前也大力倡导尽快与中国缔结投资协定。

国际社会已对中国新疆地区用于关押维吾尔族公民的大规模拘留营表示了谴责，包括指责当地发生的侵犯人权和强制绝育的行为。在这一背景下，美国对相关中国官员和企业实施了一系列制裁。美国前国务卿蓬佩奥离任前不久将中国在新疆的行动定性为种族灭绝。

中国否认有任何虐待穆斯林少数民族的行为，中国官员也否认有任何大规模关押维吾尔族的行动。