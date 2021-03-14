南京大屠杀在册在世幸存者仅剩69位

侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆透露，南京大屠杀幸存者李如富于前天（3月12日）去世。目前，经南京侵华日军受害者援助协会认证的在册在世的幸存者仅剩69位。

据中新社报道，2021年是南京大屠杀惨案发生84周年。据统计，今年已有三位幸存者去世。

去年12月13日是南京大屠杀惨案发生83周年纪念日，中国政府于当天隆重举行南京大屠杀死难者国家公祭仪式，由中共政治局委员、中央组织部部长陈希代表宣示。

综合新华社和央视新闻报道，现场下半旗，3000余名各界代表胸前佩戴白花，默然肃立向死难者默哀。南京市全城拉响防空警报，汽车停驶鸣笛，行人就地默哀。

陈希在致辞时表示，中国政府隆重举行这场集会，深切缅怀南京大屠杀的无辜死难者，缅怀为中国人民抗日战争胜利献出生命的革命先烈、民族英雄和国际友人，“宣示中国人民铭记历史、不忘过去，珍爱和平、开创未来的庄严立场，表达坚定不移走和平发展道路的崇高愿望”。

陈希也指出，今日的中国在中共领导下，比历史上任何时期都更接近实现中华民族伟大复兴的宏伟目标，困扰中华民族几千年的绝对贫困问题历史性得到解决，全面建成小康社会胜利在望，全面建设社会主义现代化国家新征程即将开启，“这是我们对所有牺牲先烈和死难同胞的最好告慰”。

2014年2月27日，中国全国人大常委会会议通过决定，以立法形式将12月13日定为南京大屠杀死难者国家公祭日。

