张建宗：爱国爱港的前提下 谁都可享有参政机会

香港政务司司长张建宗说，中国全国人大会议早前通过改革香港选举制度的决定，并非民主倒退或收窄参政机会，也不是要踢走某些政治主张的人，更不是搞“清一色”。他强调，在爱国爱港的大前提下，任何人都可以依法享有参政的机会。

张建宗今天在网志上表示，非常感谢中国中央政府再次主动以国家层面为香港解困，这是维护“一国两制”行稳致远的迫切之举、促进香港长期繁荣稳定的务实之举、为改革香港选举制度打下牢固基础刻不容缓之举。

他并说，港府会全力配合改革香港选举制度的工作，全面开展宣传解说工作。对于社会上流传的不实言论，港府要及时澄清谣言、厘清事实、以正视听。此外，港府会力争早日完成本地立法，并确保未来12个月的各场重要选举有序顺利举行。

张建宗也形容，去年实施《香港国安法》，维护国家安全、主权、发展利益，维护香港整体利益和市民根本福祉，是稳定民心的定海神针；刚通过改革香港选举制度的决定，以及中央推出《十四五规划纲要》，是三位一体，有机结合，发挥定海神针的作用，为香港的长远发展及长期繁荣稳定保驾护航。

张建宗指出，改革香港选举制度的决定是香港政治体制正本清源、拨乱反正的定海神针。过去一年多，香港经历了回归以来最严峻的政治挑战，香港的政制发展尤其是选举制度存在漏洞和缺口，成为反中乱港势力和“揽炒派”的工具，意图利用选举进入港府治理架构从而夺取管治权，外国政府及议会也插手干预属中国内政的香港事务。

他表示，香港要结束乱象，重返正轨，必须找到治本之策。知病之所起，方能治之，改革香港选举制度的决定不单解决了香港选举制度问题，也指明了清晰明确和适用于香港的政制发展方向，消除政治乱象，驱散政治阴霾。

