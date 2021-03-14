《阿凡达》中国大陆重映再夺全球票房冠军

据猫眼专业版数据显示，截至13日下午6时，在中国大陆重映不足24小时的电影《阿凡达》票房累计已达5346万元人民币（下同，约1104万新元），按当日汇率计算，该片全球累计票房已超过《复仇者联盟4》此前27.975亿美元（约37.61亿新元）成绩，再夺全球电影票房总冠军。

据中新社报道，电影《阿凡达》于2009年底在北美上映，史无前例地推出3D制式，出品方为美国二十世纪福克斯公司（现更名为二十世纪影业），相关数据显示，《阿凡达》大陆重映前票房为27.90亿美元，名列全球第二，排名第一的是《复仇者联盟4》。

《阿凡达》曾于2010年初在大陆首映，以超13亿元人民币票房创造了当时的大陆票房单片记录。此次定档3月12日在大陆重映，且有数字3D和IMAX数字3D两种版本，消息一出便受到影迷的关注。

报道指出，这部划时代巨制此次的重映，无疑在春节档后成功令大陆票房重新走高，在排片远不及此前票房黑马《你好，李焕英》的情况下，《阿凡达》凭借更高的上座率超越前者，成为13日当日票房冠军。

而伴随着华纳的官宣，《指环王》三部曲：《指环王：护戒使者》（2001）、《指环王：双塔奇兵》（2002）与《指环王：王者无敌》（2003），近期大陆重映的消息也在13日基本确定。

今年是《指环王》系列上映20周年，据悉，大陆公映的版本，与半年前重映的《哈利·波特与魔法石》类似，都是重制的全新4K版本。

自2020年起，受疫情影响，包括好莱坞大片在内的大多数海外影片缺席此间院线，而国产影片成为支撑起大陆票房的绝对主力。

业内认为，在春节档之后，五一假期之前的这个相对“空白”的档期，近期对于《阿凡达》和“指环王”系列的重映或将对此间院线起到填补提振的作用。