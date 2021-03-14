数据：挖掘“她经济”资源成电商新业态

中国女性所展现出越来越强劲的消费力量，促进了社会消费格局的蝶变，并带动消费理念不断优化升级。

据《经济日报》报道，该媒体综合近一年来各大数据平台发布的女性消费报告，可以发现，2020年中国女性消费市场规模已经达到了4.8万亿元（人民币，下同，9915.69亿新元）。在电商领域，女性更是表现出绝对的购买力，垂直电商70%至80%的用户为女性，化妆品、食品、育儿用品、服饰、珠宝首饰、医疗保健等，绝大多数消费也都由女性主导。

不同群组的女性用户消费能力有所差异，但是出于照顾家庭需要，或提升自我需要，对使自己变得更好的商品需求很高。大数据汇总的女性新消费趋势报告中，30岁以下，有1.6亿用户规模的小镇女青年生活节奏较慢，享受生活，消费追求性价比；24岁以下，有1.1亿用户规模的小白人群消费能力不高，愿意尝鲜，对时尚敏感，乐于探索各类购物形式；2.2亿用户规模的妈妈族年龄跨度大，普遍比较忙碌，用于娱乐放松的时间少，需要采购很多日用商品，购物精打细算；25岁到35岁，有1.4亿用户规模的轻熟女剁手族多为职场女性，收入高，线上兴趣广泛且非常活跃，网购频繁，是当前电商的优质核心用户。

女性消费者凭借不一般的购买力，成为市场竞逐的主角，“她消费”变得越来越诱人。京东的一份大数据排行榜显示，投资人心目中消费价值从高到低依次是女人、老人、男人。品牌和平台想要赢得“她”的芳心，需要对女性价值追求有更深层次认知，才能在“她经济”的市场竞争中脱颖而出。

阿里巴巴发布的春节消费报告显示：2021年购买过酒的人数达到去年的两倍，其中将近七成为女性，20岁至35岁的城市女性最爱果酒、起泡酒。从锐澳鸡尾酒横空出世，将营销目标锁定在年轻消费人群尤其是女性后，酒企纷纷茅塞顿开。茅台推出了悠蜜蓝莓精酿，从女性角度设计酒的口感及酒瓶、挂杯。2020年江小白推出新品“梅见酒”，在当年3月14日李佳琦的淘宝直播间，20万瓶“梅见酒”销售一空。梅见团队表示，从成交的消费者画像来看，年轻的女性消费者占比远远高于男性。

相较于传统行业努力在女性消费中发掘新客资源，网红直播、社群电商等基于互联网的新业态，更是从诞生之日起就与“她消费”产生了千丝万缕的联系。这些新业态的火爆，也带动了女性消费理念的改变。

2020年，疫情改变了人们的生活方式，也让不少新的消费理念开花结果。女性用户愿意用更多的时间刷抖音、快手、微博、小红书等内容平台，她们在这些平台上种草拔草，愿意接受新鲜事物也肯花钱。如去年的手机淘宝直播大数据就显示，直播带货尤受女性欢迎，55%的女性用户贡献了68.8%的支付率，显著高于淘宝平台全体用户。