啤酒之王百威在中国面临挑战

近百年来，百威英博被称为高端市场的“啤酒之王”，拥有近200个啤酒品牌，坐拥全球各地高端啤酒市场。如今，百威的王座正在迎接新的挑战，华润、青岛等中国国产啤酒巨头。

据新浪财经报道，在啤酒市场消费升级下，中国国产啤酒头部企业们不断加码高端啤酒市场，华润收购喜力，青岛推陈出新。当国产啤酒头部不断填补高端啤酒空白，进口高端啤酒的代表百威英博，正在被众多国产新旧品牌围战。

上周，百威英博公布2020年业绩报告，在美洲市场和亚洲市场，百威英博均出现业绩和销量双下滑。据最新业绩报告，2020年百威英博百威亚太收入为55.88亿美元（75.13亿新元），同比下降12.4%。股东应占溢利为5.14亿元，同比下降42.76%。百威英博实现净利润14.05亿美元，同比下降84.68%。

在亚洲市场，独立分拆上市公司百威亚太的总销量也出现大幅下滑。此次，百威亚太在中国地区的全年销量下降10.0%，收入下滑11.0%。

据百威此前透露，中国是百威亚太最大市场，无论是销售、收入、盈利贡献，占比高达75至80%。这也意味着，百威亚太过去一年在中国市场的啤酒销量也出现一定程度下滑。业内人士认为，从百威亚太2020年业绩来看，百威亚太受疫情在中国市场的影响，销量未见好转。

除过去一年受疫情影响业绩下滑之外，百威亚太还面临中国啤酒市场的严峻挑战。近年来中国啤酒行业产量正在经历逐年下降。2013年产量为4982.79万千升，2017年下滑至4401万千升，2018年则为3812.20万千升，同比下滑了13.4%。进入2020年以来，中国规模级以上的啤酒产量继续下跌。据中国啤酒网统计，2020年前11个月，中国规模以上啤酒企业产量同比下降6.45%。

同时随着消费者习惯的改变，中国啤酒头部企业呈高端化发展趋势，不断填补金字塔尖高端空白。

中国国产啤酒相较于进口啤酒口味较淡，这是因为几乎所有耳熟能详的啤酒都是工业量产型拉格。而国产啤酒正在这方面不断改变，研发精酿啤酒等。华润啤酒、青岛啤酒等国内头部品牌都在发力高端、精酿等，以迎合不断变化的消费市场。

青岛方面，也在不遗余力的拓展高端市场，在主推奥古特、鸿运当头、经典1903等产品的基础上，持续优化白啤、IPA、皮尔森等产品。此外，青岛啤酒还在去年7月推出了百年之旅、琥珀拉格等系列精酿产品，希望在精酿啤酒市场打造拳头产品。

根据Euromonitor数据统计，中国中高档啤酒（Euromonitor终端统计价格7元及以上/L）占比已从2011年的38.4%提升至2017年的60.9%。

中国高端啤酒品牌的优势在于，市场广度和渠道深度，是百威啤酒不可比拟的。渠道上，国产啤酒深耕市场渠道多年，因此在消费升级后，国产巨头们在高端啤酒的渠道上进程相当快，也在业绩上有所体现。