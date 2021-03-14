大学生发中英双语失物招领被骂“崇洋媚外”

成都电子科技大学一名男生，因为使用中英双语写失物招领，在网络上被攻击为“崇洋媚外”。

据观察者网报道，自称拾取者的网友“阿西西的圣弗朗西斯”3月12日发布长文解释称，自己是一名大一男生，看到iPad Pro内语言设置为英文判断失主可能是留学生，故发布了双语失物招领，只是出于热心，没想到因此遭遇了“网暴”。

此事3月12日被投稿至微博，越来越多的网友开始关注到这一事件。

据“阿西西的圣弗朗西斯”自述，他是一名男生，电子科技大学本科一年级学生，3月11日早上8点，他在教室座位抽屉里捡到一个绿色皮套12.9英寸的iPad Pro 2020和一支Apple Pencil。当时，他发现iPad设置为全英文，且消息提醒没有QQ、微信，而是Youtube和Economist这些英语应用，因此判断失主可能是经管学院的外国留学生。

基于这一推测，他发布了中英文失物招领，并在捡到iPad的座位留下了纸条，写上了自己的电话和QQ号。考虑到留学生可能看不到校内论坛的失物招领板块，他还在多个平台转发，几个小时后成功联系上了失主。“你不用去质疑我的动机，我做这件事凭的是良心，不是任何动机。”

但他没想到，“所有的噩梦从中午开始”，11日中午，他收到一个QQ小号的好友申请，对方直接对其进行私信辱骂。

于是11日14时，“阿西西的圣弗朗西斯”在QQ空间发布了一篇文章解释整个事件，而从当晚开始，他开始受到更多人的私信骚扰。半夜，他在朋友的提示下登录电子科技大学清水河畔论坛，“在那里看到了让我非常崩溃的一幕，整个论坛几乎是清一色的支持那个攻击我的小号，将所有的矛头都指向了我。”

难以入眠的“阿西西的圣弗朗西斯”凌晨决定写下文章，“揭露一些人的网络暴行”。他解释称，自己高考英语146分，使用英文是一件很轻松的事情，双语留言非常自然，他对此事的处理并非是“对外国人的特殊照顾”“多管闲事”。他补充道，这是他第一次捡到东西，何况iPad Pro对学生来说是一笔不小的财产，热心的他不想冷漠对待，“希望举手之劳可以改变这个世界一点点，为他人创造哪怕只是一点点惊喜，因为这可以点亮别人的一天。”

随后，他建议，学校应该加强对论坛的管理，比如对发帖的审核，有必要封停一些违规账号。他称，目前论坛“到处都充斥着种族歧视，性别歧视，以及各种攻击性言论，冲天的怨气，”并直言，“今天受害者是我，但我不希望明天会有新的受害者。”

文后，“阿西西的圣弗朗西斯”附上了自己截图的校内论坛留言。其中，有论坛用户将其举动称为“舔狗行为”，并猜测其是为了秀英语并趁机结交外国朋友。还有论坛用户认为，大家的愤怒情绪并不是来自于“种族歧视”，而是觉得拾取者的态度“太热情以至于有点卑微”。

甚至有人主观认定捡到ipad的同学是个女生，并讨论其失物招领的内容是否呈现出“媚态”。更有甚者，批判拾取者展示出了“某些中国人的劣根性”。这些充满攻击性的言论，好几条都来自一位名叫“铜锣湾XXX”的论坛用户。

不过，在一片指责声中，也有不少论坛用户表达了对拾取者行为的认可，在他们看来，这位学生发布双语启事只是出于热心。

当该事件引发的争议持续发酵后，有人质疑当事人两度在空间发文且批评论坛风气的言论，有煽动舆论攻击学校论坛之嫌，并指出该男生曾“删除论坛站长评论”还“拒绝加好友”。

对此，当事人第三次发文称，他理解并支持学校论坛的正常运行，论坛上某些言论有失偏颇并不代表论坛本身有问题。同时，他否认自己曾“删除站长评论一事”和“拒绝加好友”，“而是因为学生工作的原因没有看到”。“阿西西的圣弗朗西斯”称，希望发表“不当言论”的论坛用户不要再做此类事情，也希望大家宽以待人，不要进行人身攻击。