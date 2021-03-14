中国将向东京奥运和北京冬奥参赛者提供疫苗

中国奥委会提议向国际奥委会提供冠病疫苗，供推迟举行的东京奥运会和2022年北京冬奥会的参赛者使用。目前距离推迟到今年7月23日举行的东京奥运会开幕还有四个多月时间。

《华尔街日报》指出，这一建议提出的背景是，全球大部分地区的人群仍未接种疫苗，日本公众对于在疫情下主办一场涉及上万名运动员和众多后援人员的国际活动持谨慎态度。同时，国际奥委会继续承诺，运动员不会抢在更易感的人群前插队接种疫苗。此外，一些国家在为本国民众接种疫苗方面进度领先，另一些国家则打算等几年再开展接种工作。

据报道，国际奥委会赞扬了中国的这一提议，并表示中国奥委会已同意与国际奥委会合作，以两种不同的方式向需要疫苗的国家提供这些额外疫苗：一种是通过与国际合作伙伴合作，另一种是直接在已就中国疫苗达成协议的众多国家提供。

目前尚不清楚有多少国家会接受中国提供的疫苗，也不清楚将如何解决从阿富汗到津巴布韦等参加奥运会的200个国家的监管审批和分发问题。中国外交部上个月表示，正在努力向包括津巴布韦在内的60多个国家提供疫苗。

报道指出，这不是运动员首次受益于中国的疫苗外交。今年1月，一群自行车运动员受邀前往阿联酋接种中国疫苗，当时该疫苗的广泛试验正在阿联酋进行。

“我们非常感谢该提议，这体现了真正的奥林匹克团结合作的精神”，国际奥委会主席巴赫周四（11日）出席国际奥委会的一次会议时表示。他说：“本着这种精神，国际奥委会将不仅为奥运会代表团，也会为残奥会代表团支付这些额外剂量疫苗的费用。”

为运动员提供疫苗已引发争议，一些人表示，在疫情期间，健康的年轻人不应优先接种疫苗。疫情已造成全球260多万人死亡，致使很多学校的线下授课暂停，还有无数企业被迫停业。

巴赫在此次会议上表示：“奥运会或残奥会代表团每使用一支疫苗，国际奥委会将为使用疫苗的代表团所在国家和地区额外增加两支疫苗付款，以供这些国家和地区需要的民众使用。”

国际奥委会此前敦促各参赛国家和地区要求各自政府给准备参加奥运会的运动员接种疫苗，许多比较富裕的主要奥运国家承认，它们已开始这类对话。

巴赫周四表示，“相当数量的奥运代表团”此前已接种疫苗，其他一些代表团也得到了各自政府的疫苗接种承诺。

中国已开发出几款疫苗，包括国药集团和科兴的疫苗。临床试验显示，中国疫苗的有效性在50.4%到86%之间，高于世界卫生组织设定的50%门槛。不过，据报中国疫苗生产商几乎没有提供研究人员如何计算有效性的细节。

国药集团和科兴的疫苗均为两剂型，意味着必须间隔几周注射第二针，接种者到达东京几周前接种第二针疫苗才能有效。不过，这两家公司的疫苗无需超低温保存。中国的第三种疫苗是单剂型，由康希诺与中国军方联合开发。

疫苗接种过程的这一挑战仍可能使奥运会难以实现全员接种。几个月前，当疫苗保护效力出现可喜迹象时专家们就曾警告称，即使围绕疫苗供应的政治问题得到解决，要想及时使参赛者接种疫苗，也是一场与时间赛跑的艰巨挑战。

东京奥组委官员已表示，不打算完全依靠接种疫苗来降低病毒在奥运会上传播的风险。他们称，将采取其他措施，包括在运动员到达之前进行病毒检测，以及运动员在东京期间进行不定期检测。奥运会是全球各地代表最密集聚集的活动之一。



