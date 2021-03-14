新能源车发力 锂电池原料价格飙涨

在各种利好政策的带动下，新能源汽车厂商不断发力，全球市场迎来新一轮发展机遇，也使碳酸锂等制作锂电池的原料价格不断上涨。尽管近年来相关的产能已经大幅提升，但仍然不能满足需求。

据中国央视财经报道，从全球范围来看，中国是最大的锂消费国，2019年锂需求占到全球的57%。而这其中有60%的需求来自于锂电池。近些年来，新能源汽车的重要性不断凸显，而作为新能源汽车的“心脏”，锂电池的重要性更是不容忽视。

过去十年，由于锂电池需求不断增长，锂产能大幅提升。一份来自于英国石油公司的统计数据显示，全球锂产量在2019年下滑了19.2%至7.7万吨，但是这仍然相当于10年前水平的近四倍。

英国商品研究所的大宗商品分析师称，2020年全球锂市场多年来首次出现供不应求，这种情况可能在今年进一步延续，预计2021年锂需求量约为45万吨，较供应量高出约1万吨。与此同时，碳酸锂价格也从去年年底开始大幅反弹，并在进入今年后加速回升。

电池原材料咨询公司英国基准矿业情报追踪的锂价格指数在今年2月份上涨了14.4%，这是继今年1月份大涨后有记录以来的第二大月度涨幅。

为了保障供应链安全，各汽车厂商也不断增大对锂电池上游的投资力度。据报道，特斯拉已经与全球不同地区的多家锂矿展开合作。总部位于英国伦敦的矿业公司萨凡纳资源公司也正计划开发欧洲西部的第一个大型锂矿。投资增大带来的供应提升将在一定程度上缓和需求面的压力。

碳酸锂是锂电池生产所必须的原材料之一，截至3月12日，中国国内电池级碳酸锂市场均价为每吨83500元（17249.16新元），一周的时间每吨就上涨了6000元，四个月的时间现货价格已经翻倍。

四个月的时间翻一倍，电池级碳酸锂的价格已经从去年12月的每吨4万元上涨到每吨8万元，几乎隔天就要调涨一次，不仅是碳酸锂，锂电池中所需的其他锂原料价格也持续走高，从年初1月份至今，碳酸锂价格上涨近60%，氢氧化锂涨价35%，磷酸铁锂涨价近20%，虽然锂价不断攀升，但是受到大盘影响，锂电池板块的股价走势却正好相反。以行业龙头赣锋锂业为例，距离年内高点股价累计下跌已经超28%。

本轮碳酸锂价格上涨主要是由于供需两端不平衡所造成的，自去年下半年以来，新能源汽车销量逐月增长，锂电池装机量大幅提升，带动了碳酸锂等锂盐需求明显增长。中汽协数据显示，2021年2月，中国动力电池装车量5.6GWh，同比上升832.9%，其中，三元电池共计装车3.3GWh，同比上升538.6%；磷酸铁锂电池共计装车2.2GWh，同比上升2826%。

三元锂电池是目前新能源汽车市场的主流动力电池之一。在三元锂电池正极材料中，镍的含量越大，能量密度比就越高，电池续航能力就越长。三元锂电池的大范围使用，拉动了市场对原料产品硫酸镍的需求。

2020年下半年以来，中国和欧洲的新能源汽车渗透率大幅提升，硫酸镍的生产呈现出供不应求的状态。去年全球的硫酸镍产量为23万吨，而中国硫酸镍产量在14万吨左右，约占全球产量的60%。工厂的生产人员坦言，2018年和2019年，厂里镍产品的产量并不大，不过之后从2020年开始，工厂的镍产量相较于2018、2019年来说，呈现出翻倍甚至好几倍的增长。