改革香港选举制度 钟声：涉及夺权与反夺权较量

针对中国全国人大会议早前通过改革香港选举制度的决定，中国官媒《人民日报》今天刊出署名“钟声”的文章指出，改革香港选举绝不是要不要民主、自由的问题，“而是涉及夺权与反夺权、颠覆与反颠覆、渗透与反渗透的较量”。

这篇题为《爱国者治港”是大势所趋、不可阻挡》的文章首先提到，少数西方国家近日通过单独或联合发表所谓声明，诋毁中国作出的有关决定，粗暴践踏国际法和国际关系基本准则，赤裸裸干预香港事务，“充分暴露他们见不得香港好、不想让香港治，把香港当作棋子遏制中国发展的险恶用心和卑鄙伎俩”。

文章接着进一步称，当今时代国际关系体系，绝不应该是没有是非公理和基本道德的丛林世界。少数西方国家妄图拉小团伙对华施压，打出所谓“民主”“自由”的幌子大搞双重标准，反倒更让世人看清其颠倒是非、混淆视听的本质。

“完善香港选举制度绝不是要不要民主、自由的问题，而是涉及夺权与反夺权、颠覆与反颠覆、渗透与反渗透的较量。需要正告少数西方国家，今日之中国，早已不是100多年前那个任由八国联军肆意欺压的积贫积弱的旧中国。”

文章认为，香港回归中国以后，进入“一国两制”、“港人治港”、高度自治的历史新纪元，香港政治民主循序发展，香港居民享有的民主权利和自由比历史上任何时候都更为广泛。

但近年来，反中乱港势力利用香港选举制度存在的漏洞和缺陷登堂入室，破坏香港的宪制秩序和有效管治，甚至勾结外部势力，严重危害中国国家主权、安全、发展利益。面对如此严峻挑战，“中国全国人大依法完善香港选举制度，实属必要之举，有利于推进香港的民主制度循序渐进、稳健发展”。

文章也说，少数西方国家一再干预香港事务，惯用的伎俩是拿《中英联合声明》说事；众所周知，随着中国恢复对香港行使主权，《中英联合声明》中规定的与英方有关的权利和义务已经全部履行完毕。香港回归后，中国政府治理香港特别行政区的法律依据是中华人民共和国宪法和香港特区基本法，不是《中英联合声明》。

文章最后提到，无论过去、现在还是将来，香港都是中国的香港。“完善香港选举制度是反映广大中国人民共同意志的决定。”