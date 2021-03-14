中国两市投资者数量首次超过1.8亿

中国结算最新数据显示，今年2月份，两市新增投资者数量160.94万个，已连续12个月单月新增投资者数量破百万。至今年2月底，两市投资者数量首次突破1.8亿。

据券商中国报道，WIND数据显示，今年2月份，中国A股日均成交额9600亿，环比减少约12%。2月份新增投资者数量虽然同比增加约8成，但环比减少2成，表达了投资者避险情绪较为浓厚，虽然新增投资者速度在减缓，但机构投资者较自然人投资者表现更为淡定。

3月12日，中国结算数据显示，今年2月A股、B股新增投资者数160.94万，同比增加79.75%。具体来看，1月份新增自然人投资者数量为160.61万，非自然人投资者新增3300个。至今年2月末，两市投资者数量首次超过1.8亿。值得注意的是，自去年7月份两市投资者突破1.7亿后，仅用7个月时间，新增投资者数量超1000万。

自去年3月份以来，两市已连续12个月单月新增投资者数量破百万。虽然2月份新增投资者数量同比增幅明显，但环比减少了23%。

相比今年开年的火爆行情和投资者热情，2月份行情也有所冷淡，新增投资者数量明显趋缓。散户是最容易被激发和最易被打击的投资者，今年2月份，新增自然人投资者数量环比减少了23%，新增非自然人投资者数量环比减少幅度为13%。而在1月份行情火爆之时，自然人投资者积极跑步入场之时，机构投资者新增幅度就在缩窄。

再来看信用账户新增情况。2月份，单月市场新开立信用证券账户投资者数量为3.22万个，较前月新增信用账户数量减少了近8000个。至2月末，信用证券账户投资者数量为564.6万个，其中包括561.32个个人投资者，以及3.28万个机构信用投资者。

据WIND，就成交数据来看，今年2月份，A股成交量为1.01万亿股，环比减少30%；成交额14.4万亿元，环比减少34%。日均成交额9600亿，环比减少约12%。不过，除了投资者热情的缘故外，因为春节的缘故，2月份A股交易日仅有15天，相比1月份减少五天，也是需要综合考量的因素。

近期市场大跌，投资者情绪短期大幅下降，对于A股估值是否已经回归合理水平，未来走势如何，银河证券策略分析师曾万平团队最新发布的研报认为，从目前的经济、政策和大类资产等多维度来分析，A股市场不具备大幅持续下跌的条件，其一，货币政策方面暂时没有系统性收紧信号，流动性大拐点还未到来；其二，中国宏观经济处于复苏态势，宏观政策保持连续性、稳定性、可持续性。

东方证券指出，急跌后的强劲反弹往往会面临一定抛压，指数层面依旧存在反复的可能，但短期底部区域已经形成，投资者可逢低积极配置下一阶段主线；行业方向上，无论是进出口数据还是企业贷款数据，都指向制造业景气度高企，而在流动性紧平衡阶段，行业景气又决定相对优势，建议投资者关注一季报有望超预期的制造业中上游品种。