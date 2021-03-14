4600人民币买两瓶假茅台 法院：十倍赔偿

中国湖南高院最近公布十大消费者权益保护典型案例，其中一则案例中，一名消费者以4600元（人民币，下同，950.25新元）买了两瓶贵州茅台酒，经鉴别为假冒注册商标的产品。最终法院判决烟酒超市退还该消费者货款4600元，支付赔偿金46000元。

据中新经纬客户端3月14日报道，湖南省十大消费者权益保护典型案例显示，2019年10月4日，高某在某烟酒超市购买了两瓶贵州茅台酒，并支付价款4600元，该超市出具一张加盖烟酒超市公章的送货单，送货单载明两瓶茅台酒的型号，总价为4600元。

后经贵州茅台酒股份有限公司工作人员（打假员）对案涉两瓶茅台酒的真假进行鉴别，鉴定结果为非该公司生产，属假冒注册商标的产品。高某遂起诉请求某烟酒超市退还货款并予以赔偿。

长沙市中级人民法院经审理认为，某烟酒超市销售的两瓶贵州茅台酒为假冒注册商标的产品，不符合食品安全标准，应承担相应的赔偿责任。烟酒超市作为销售高档烟酒的专业经营者，对于假酒应具有更高的防范意识和更多的防范措施，其明知系不符合食品安全标准的食品仍出售，消费者除要求赔偿损失外，还可以向生产者或者经营者要求支付价款十倍或者损失三倍的赔偿金。遂判决某烟酒超市退还高某货款4600元，支付赔偿金46000元。

据介绍，十倍赔偿通常适用于食品安全领域，三倍赔偿则适用于经营者对其商品或者服务存在欺诈的情况。

中国的《消费者权益保护法》第五十五条第一款规定：经营者提供商品或者服务有欺诈行为的，应当按照消费者的要求增加赔偿其受到的损失，增加赔偿的金额为消费者购买商品的价款或者接受服务的费用的三倍；增加赔偿的金额不足五百元的，为五百元。

《食品安全法》规定：生产不符合食品安全标准的食品或者经营明知是不符合食品安全标准的食品，消费者除要求赔偿损失外，还可以向生产者或者经营者要求支付价款十倍或者损失三倍的赔偿金；增加赔偿的金额不足一千元的，为一千元。但是，食品的标签、说明书存在不影响食品安全且不会对消费者造成误导的瑕疵的除外。