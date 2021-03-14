荷兰ASML将在台湾增加600名员工

日媒透露，半导体制造设备的世界级大型厂商荷兰ASML将于2021年在台湾新招600名员工。目前该公司在台湾拥有2800名员工。大幅增员两成多以后，员工人数将达到3400人。在全球性半导体不足成为问题的背景下，半导体设备需求也迅速增加。ASML打算在相关企业聚集的台湾加强体制。

据日经中文网报道，目前ASML的员工总数约为2万8000人。其中荷兰占一半以上，在台湾的人数仅次于美国。该公司总销售额的四成左右依赖于台湾，在各地区中占比最大。增加人员的主要目的，是为了满足作为主要客户的半导体大型厂商台积电的需求增加。

报道指出，为了在台湾生产最先进的半导体产品，台积电目前正在各地加紧建设新工厂。这些工厂的生产线用于生产电路线宽为五纳米（一纳米为10亿分之1米）或三纳米的最尖端半导体。其中包括很多全球只有ASML才能制造的极紫外线（EUV）光刻设备。

台积电也计划今年在台湾招聘9000名员工，这一数字将创下历史新高。由于半导体需求急剧扩大，台湾的人才争夺战也日趋激烈。

ASML的2020财年销售额比上财年增加18%，达到139亿欧元（下同，约223亿新元），净利润增加37%，达到35亿欧元，实现大幅增长。



