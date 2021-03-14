中国驻港公署：为接种中国疫苗人士提供签证便利

中国外交部驻香港特派员公署发布通知称，自明天（3月15日）起，将对已经接种中国生产的冠病疫苗，并持疫苗接种证明材料的签证申请人提供便利，申请资格包括赴华从事各领域复工复产的外籍人员及其家属及适度扩大因“紧急人道主义需要”赴华人员等。

据路透社报道，通知指出，相关便利仅适用于已经接种中国生产的疫苗，并持疫苗接种证明材料的签证申请人。

具体便利申请资格包括，赴华从事各领域复工复产活动的外籍人员及其家属，可按照疫情前的要求准备材料并递交申请，即无需提供省级外事、商务部门或央企的《邀请函（PU）》、《邀请函（TE）》及《邀请核实单》。

其次，适度扩大因“紧急人道主义需要”赴华人员签证审发范围。适用人群为中国公民或永久居民的外籍家庭成员，包括配偶、父母、子女和其他共同生活的近亲属。赴华事由包括家庭团聚、赡养、探亲、来华奔丧或探望危重病亲属。

此外，还包括持有效APEC商务旅行卡人员，可凭有效APEC商务旅行卡及中国大陆邀请单位出具的邀请函，申请办理商贸类签证。

目前香港本地疫苗接种计划包括国产科兴疫苗和复星医药/BioNTech的“复必泰”疫苗。

美国、日本、印度和澳大利亚领导人早前举行四方安全对话。拜登政府表示，四国将宣布融资协议，以增加疫苗生产能力，将用于在东南亚国家进行接种。