海南槟榔受益行情暴涨 农民收入倍增

中国海南槟榔生果收购价于2020年创下历史最高记录，目前虽进入采摘尾期，价格仍处于高位，海南槟榔种植户年收入翻番。

据中新社报道，海南省琼海市岭口镇岭尾村的槟榔种植户王怀军告诉记者：“我种植槟榔20多年从没见过2020年这样的行情！”2020年每斤槟榔生果收购价最高近24元（人民币，下同，4.96新元），去年他有一万多棵槟榔挂果，净赚约150万元，是2019年的三倍。

中国95%以上的槟榔都在海南种植生长。据长期汇总槟榔产业数据的海南多元槟榔产业发展有限公司副总经理陈书贵介绍，2016年至2018年海南省槟榔生果平均收购价每斤大概八九元；2019年低至每斤4元；2020年升至超高位，平均价格达到每斤18元。目前海南虽只有质量不太高的槟榔尾果可摘，但价格也达到了每斤13元。

槟榔已成海南230多万农民的“致富树”，不只种植户赚钱，也吸纳不少村民就业，采摘工一天工钱两三百元，每年采摘季一人可获得五六万元的收入。

至于槟榔价格为何暴涨，中国热带农业科学院槟榔技术创新团队首席专家覃伟权分析，2020年气候干旱造成槟榔减产，槟榔深加工企业竞争激烈抢夺原材料，市场供需关系失衡是槟榔涨价的主要原因。

近几年由于槟榔价格较好，槟榔产业成为海南省产值最大的热带作物。农民新地扩种或老园补种积极性高，海南部分地区出现了槟榔苗供不应求的情况。王怀军说，今年他打算再扩种100亩槟榔，自家种植园的槟榔苗价格也从2019年的每株2元多涨到了6元多。

覃伟权分析说，价格太高太低都不利于产业的可持续发展，原料采购价暴涨，将打击小型槟榔深加工企业，导致垄断现象。此外，目前槟榔种苗生产缺乏严格监管和标准繁育技术体系，农户忽视种苗带病传播的现象普遍，盲目大面积连片种植槟榔，容易造成病虫害发生和蔓延。为此他呼吁，有必要对槟榔价格进行适当调控，设立专项资金对槟榔病虫害进行统防统治。