网上药店“失控”：精神药违法售卖 处方药无需处方

近年来，“网购精神药品服用致昏迷”、“自购安定药治失眠被诊断药物上瘾”、“超量购药致肝衰竭”等新闻事件却屡屡出现在中国公众视野里，其中多数涉事药品都是处方药。有中国媒体发现，现在一些网上药店存在违法销售精神药品等不规范行为。

据澎湃新闻报道，该媒体选取了17家网上药店和117种禁售或高风险处方药进行集中购买测试调查，发现一些网上药店不仅存在销售精神药品等网络禁售药品的违法行为，还存在违规开展互联网首诊、电子处方不真实不规范、促销处方药等诸多处方药网售乱象。

记者调查中发现，可以从1药网、掌上药店、丁香医生、健客网上药店、药房网商城、叮当快药、怡康到家网上药店、好药师、寻医问药、优德医药网、药兜网等11家网上药店，成功购买到国家法律禁止网上销售的第二类精神药品或含第二类精神药品成分的药品。如“复方地西泮片”（商品名“安定”）、“复方苯巴比妥溴化钠片”等。

而在阿里健康（医鹿）、京东健康、春雨医生、微医等网上药店，记者亦能轻松购买到其他高风险处方药。值得注意的是，所有网上药店都存在以下情况：无需购买者提供处方、无法排除虚构病情、直接简单问诊就能开具处方和售卖处方药等。

2019年8月，中国新修订的《药品管理法》首次放开了药品的网售限制，但与之配套的监管办法于2020年11月公开征求过意见后，至今尚未落地。处方药网售时，网上药店能否根据购买者自述病情开具处方售卖处方药，尚未明确。但国家卫健委2018年曾发布规定，要求任何机构和人员都不得对首诊患者开展互联网诊疗活动。

中国药科大学国家执业药师发展研究中心副主任康震分析，种种乱象的本质在于，互联网平台将处方药的专业医疗服务行为变成了单纯的药品销售行为，从而忽视了对处方药使用的风险调控。而这种行为模式的转变背后，还隐藏着“处方院外缺失”的老大难问题。

此次调查结果显示：对于互联网首诊，尽管各家网上药店表面上表现得隐晦，实际上却已呈现出一种拥抱的姿态，并导致互联网诊疗出现不容忽视的用药安全隐患。由于首诊资料目前还很难在医院内外进行线上数据共享，绝大多数网上药店理论上只能要求患者自行上传首诊资料照片，审核后再判断是否具备复诊续方的条件。

而在这17家被试网上药店里，线下首诊资料却几乎都是选填项。即使不提供任何首诊资料照片，平台也能在简单问诊后就为“患者”开出处方药。问诊的形式以自行勾选信息居多，至少有七家网上药店完全没有任何人工问诊。