中国低风险地区人员可凭绿码在国内自由通行

中国铁路客服中心工作人员说，3月16日零时起，低风险地区人员可凭健康码“绿码”在全国区域内乘坐火车出行，无需核酸检测阴性证明。

据《健康时报》报道，记者致电南方航空公司、海南航空公司等多家航空公司，工作人员说以起落地政策为准，记者又致电北京首都国际机场、广州白云机场多地机场，工作人员均回复说，目前当地在3月16日后，只需健康码绿码即可通行，无需核酸检测，同时建议出行前咨询起落地最新政策。

2021年3月16日零时起，中国低风险地区人员进返京不再需要持抵京前7日内核酸检测阴性证明，抵京后不再实行14天健康监测，满七天、满14天不再进行核酸检测，持健康通行码“绿码”，在测温正常且做好个人防护的前提下可自由有序进返京。至此，记者从各地防疫或交通部门了解到，低风险地区人员凭码可在中国自由通行。

早在2月22日，石家庄藁城区全域以及望奎县疫情风险等级调整为低风险地区后，全国中高风险地区即实现清零，目前中国全域均为低风险地区。

记者注意到，春节前夕，天津、山西等部分省市发文对春运期间（1月28日至3月8日）的各地人员返乡做出明确规定，要求低风险地区人员返乡提供3日或7日内核酸检测阴性证明。春运结束后，自3月9日起，低风险地区人员持出发地或到达地健康码“绿码”，在体温正常且做好个人防护措施的情况下，就可以正常自由通行。

此前，有部分地区对返乡人员“层层加码”，要求所有低风险地区返乡人员均提供核酸甚至返乡后限制出行。1月底2月初，中国国家卫生健康委宣传司副司长米锋在发布会上要求，对于北京市以外省份，防止“层层加码”，要做到“六个不”：不得随意禁止外地群众返乡过年，不对返乡人员实施集中隔离、居家隔离措施，不对低风险地区跨省流动到城市的非重点人群进行核酸检测，不对省域内低风险地区返乡的非重点人群查验核酸检测证明，不对省域内返乡人员进行居家健康监测，不得随意延长居家健康监测期限。

随后，甘肃、湖南岳阳、内蒙古鄂尔多斯、云南丽江等地就对低风险人群的防疫政策进行了调整，即无需持核酸证明，而是持“健康码”绿码即可自由通行。