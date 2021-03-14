香港官员：繁荣稳定与国家发展规划紧扣相连

香港特区政府财经事务及库务局（财库局）局长许正宇14日发表网志指出，香港的繁荣稳定与国家的发展规划紧扣相连，国家“十四五”规划目标值得重点关注，香港可在提升金融中心地位和加强金融安全方面参与、促成并推动国家发展战略。

据中新社报道，许正宇强调，中国全国人大本周通过“十四五”规划纲要，当中涉港部分确立了香港在国家整体发展中的重要功能定位，其中与金融业发展相关的包括支持香港提升国际金融中心地位、强化全球离岸人民币业务枢纽功能丶国际资产管理中心及风险管理中心功能，以及深化并扩大内地与香港金融市场互联互通。

许正宇介绍，香港财库局已与各金融监管机构成立联合工作小组，研究香港如何配合国家的经济及金融发展和国际投资者的需求，以制订发展蓝图目标，并与中央沟通，争取支持。

他指出，“十四五”规划纲要亦提出了统筹发展和安全，当中包括实施金融安全战略。香港在这方面有独特角色。在金融安全上要考虑的主要制度设计，例如监管合作、资金闭环及额度管理等元素一直适当体现在香港开拓的金融市场互联互通项目中，包括沪深港通、债券通、基金互认及未来将要开通的跨境理财通等。

许正宇亦表示，发展是解决一切问题的基础和关键，完善香港选举制度将提高香港特区的治理效能。无论是提升金融业的竞争力、为青年人创造上流空间、以至解决香港的各种深层次矛盾，香港都需要通过发展，以创造空间及资源为解决问题寻求方案。要推动香港继续向前，“爱国者治港”就必须得到坚决落实，否则，推动发展就会变得不可能。