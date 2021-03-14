英媒：马云专机记录显示他并未“出局”

自蚂蚁集团创纪录的370亿美元（约497亿新元）首次公开发行（IPO）被叫停以来，马云只公开露面过一次。但英国《金融时报》获得了他私人飞机的飞行信息，这些信息表明，这位中国亿万富翁虽然安静了不少，但还远远不到出局的地步。

《金融时报》前天报道，由航班追踪企业Radarbox提供的数据汇编而成的飞行日志，也打破了马云已从中国逃到境外或被软禁在家的谣言。实际上，该飞行日志显示，马云仍在继续使用他的湾流（Gulfstream）喷气式飞机，该飞机的航程可以轻松地将他送往纽约或伦敦。

马云的湾流喷气式飞机停在杭州的一个私人航站楼，他创办的阿里巴巴和蚂蚁集团的总部都位于杭州。《金融时报》确认过这架飞机，这架飞机的行程安排与马云之前十几次公开露面的时间相吻合。

Radarbox的数据显示，在中国或开曼群岛——中国亿万富翁进行飞机注册的热门地点——注册的其他私人飞机都没有过类似的行程安排。

飞行日志显示，在马云开始深居简出后，原本繁忙的他行程陡减。去年10月之前，马云平均每三天就会出行一次。而今年1至2月期间，他大约每周只出行一次，主要是前往北京，以及热带海岛度假胜地海南。彭博社此前报道，有人曾看到他在海南打高尔夫。

《金融时报》指出，尽管如此，当中国监管机构想讨论蚂蚁集团的事情时，飞往北京参加谈话的仍是马云。他是这家支付集团的控股股东，但没有正式职位。了解蚂蚁集团、阿里巴巴以及监管机构的人士证实，他直接参与了有关蚂蚁集团未来命运的讨论。

报道引述一位与监管方关系密切的人士抱怨称，马云仍在越过他们，直接向中共高层领导人诉说他的情况。马云的一位朋友证实了这一说法。这位人士表示：“他仍然能够和上面接触。”

这些记录显示，去年10月马云在上海发表备受争议的演讲前后，他的活动很密集。在那次演讲中，马云批评了中国的国有银行和监管机构。在他发表这番言论后的第二天，他的私人飞机飞往北京并停留了四天。

几天后，11月1日晚上9时，马云再次从家乡杭州飞往北京。中国监管机构随后不久宣称他们约谈了马云，并表示蚂蚁集团将面临新的监管，这些监管实际上导致蚂蚁集团的IPO搁浅。马云的飞机在北京停了两周。

他的下一次北京之行是在圣诞节当天，在那之前中国金融监管机构公开约谈蚂蚁集团，就“金融监管、公平竞争和保护消费者合法权益”进行第二次讨论。

今年1月底，他的飞机再次飞往北京，蚂蚁集团与监管机构敲定了一项重组计划，该计划已得到各方同意，但尚未公开宣布。相比之下，去年10月份之前的飞行数据描绘了另一幅画面：一位亿万富翁在中国各地不停穿梭接受各种奖项，并与地方官员过从密切。

根据《金融时报》统整的资料，去年8月下旬，马云的飞机飞往北京，他在那里领取了约旦政府颁发的一项奖励，以表彰他帮助抗击冠病疫情。在约旦驻华大使馆，马云对着外交官们说：“病毒并没有护照，也不需要签证。”几天后他又飞往昆明，他要在这里为自己创立的商学院开设一个新校区。

之后有人在洱海之滨大理市看到他和他的飞机，再之后他返回杭州，为新学年发表演讲。

9月9日马云抵达重庆，在那里吃烤串喝啤酒直到深夜。接下来他飞往长沙和福州与当地官员会面，然后在武汉吃了著名的热干面。最后他以海口的一次演讲为这个月画上了句号。

当时马云对台下的商界人士们说：“我对未来的判断：远的一定好，近期很困难，中期更困难。现在是飞机穿过云层的颠簸期，所以大家要把握好方向盘，系好安全带。”



