比特币价格飙升破6万美元

电子加密货币比特币的价格首次突破6万美元（下同，80670新元），延续其破纪录的涨势。2月16日，比特币价格刚刚突破5万美元。

自去年年底以来，比特币的价值已经增长了两倍多。据英国广播公司（BBC）中文网报道，一些知名公司采用比特币作为支付方式，推动了比特币的升值。但一些分析人士表示，最近的上涨是由美国批准巨额经济刺激计划引发的。

上月，比特币的总市值超过了1万亿美元。

不过，比特币有着大幅价格波动的历史记录，自2009年创建以来出现过多次大幅下跌。

报道指出，最近比特币价格飙升源于大公司的举动。

今年2月，特斯拉创办人马斯克（Elon Musk）透露，他的电动汽车制造商特斯拉（Tesla）购买了价值15亿美元的比特币，并将在未来接受比特币购买汽车。

万事达（Mastercard）也计划接受某些加密货币作为支付形式，而全球最大的资产管理公司贝莱德（BlackRock）正在探索如何使用这种数字货币。

冠病疫情大流行也在比特币价格上涨中发挥了作用，因为越来越多的人在网上购物，远离了实体硬币和纸币。

批评人士认为，与其说比特币是一种货币，不如说是一种投机交易工具，容易受到市场操纵。

此外，人们还担心比特币对环境的影响，因为交易需要消耗大量能源。