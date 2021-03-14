多地楼面价创新高后浙江严查捂盘惜售

据不完全统计，3月以来，中国浙江有丽水、湖州、金华三个设区市，以及杭州桐庐、宁波慈溪、台州玉环、温州洞头等六个县（市、区）的宅地拍卖创下当地楼面价最高记录。

据澎湃新闻报道，湖州吴兴区的一块宅地被荣安地产3月10日以9.73亿元（人民币，下同，2.01亿新元）竞得，楼面价13105元/㎡，创下当地楼面价记录。金华义乌市一宗宅地经102轮竞价，由浙江汉禹置业有限公司（武汉地产）以30.01亿元竞得，楼面价36030元/㎡，创下了义乌，乃至金华的楼面价记录。

在此背景下，相关地市政府部门开始对房地产领域的捂盘惜售、捆绑销售等违规行为进行严查。

湖州市住房和城乡建设局3月12日发布通知。通知明确，规定了续批预售价格不得上涨，单次预售面积不得少于3万平米；以及严禁捂盘惜售等行为，同时还需规范商品房预售资金监管。已取得预售许可的项目，须在10日内一次性推出全部准售房源和车位，严禁捂盘惜售和变相囤积房源等行为。

湖州相关部门开展市区联动监管检查行动，对房企违规行为严查管控。此次检查发现，位于该市东部新城的海伦堡星悦存在捂盘惜售、资金监管不规范、现场公示（包括预售证、分销机构人员、一房一价等）不完整的违规行为。对项目停止网签，责令整改，整改期间开发企业不得与购房人签订其他形式的购房合同。

同在13日，义乌市住房和城乡建设局召开房地产市场秩序专项整治工作会议。会议强调，将严厉打击违规销售、投机炒房、垄断房源等违法违规行为，坚决防范人为炒房和哄抬房价等投机行为，开展捂盘惜售或变相囤积房源的专项检查，严查商品房销售不明码标价、捆绑销售或者附加条件等限定方式的销售行为。同时，将严查发布不实消息的行为。