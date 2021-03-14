“百香果女孩”家属获赔32元人民币？律师：退赔不是赔偿

中国广西钦州灵山10岁女童杨某燕2018年10月卖百香果回家途中，被同村男子杨光毅强奸杀害致死。同时凶手还拿走女孩身上的32元（人民币，下同，6.61新元）。记者发现，家属获得32元退赔，而民事赔偿方面，凶手没有财产可执行民事赔偿。

据微信公众号“中央广电总台中国之声”报道，“百香果女孩”杨某燕的妈妈陈礼言3月12日接到了钦州市中级人民法院寄出的《执行案件结案通知书》。至此，凶手杨光毅对受害女孩及家属退赃全部执行完毕，受害方获得退赔32元。

女孩遇害后，2021年2月2日，钦州市中级人民法院对杨光毅执行了死刑。

而家属仅仅获得32元赔偿一事，冲上微博热搜第一。对此，案件申诉代理律师、河北驰舟律师事务所的侯士朝解释说：钦州市中级人民法院所给陈礼言的这些结案通知书，实际上指的是再审判决当中的退赔32元这一部分。退赔32元这部分属于杨光毅强奸一案再审判决书中的第二项部分。第二项判决内容是“责令杨光毅退赔32元给被害人的法定代理人陈礼言”。

也就是说，钦州市中级法院将32元退回到陈礼言手中之后，该案件退赔部分就属于已经执行完毕了。这与当时的民事调解、民事部分是有所区别的。

2019年9月，在灵山县人民法院的主持下，陈礼言同被告杨光毅就民事赔偿部分达成一致。原在民事调解书中表明，要求被告杨光毅赔偿经济损失285474元、精神损害抚慰金3万元。此后，杨某燕家属一方申请法院强制执行。

杨某燕家属13日透露，关于民事诉讼结案一事接到灵山县人民法院方面的电话通知称，如果被害人家属能拿到凶手方有财产的证据，法院才能进行民事赔偿的执行。

灵山县人民法院负责“百香果女孩案”民事赔偿的执行法官接受采访时，也证实了上述说法，“关于‘百香果女孩案’的民事诉讼部分已暂时结案，由于凶手杨光毅没有财产可执行民事赔偿，受害者家属可以申请司法救助。”

侯士朝称，目前被害人一方确实还没有发现杨光毅名下可供执行的财产，银行账户也没有存款。“我们申请了法院调取和查询杨光毅名下的各个账户流水，同时请求法院予以查明，在案发之后杨光毅是否存在转移财产的问题。”由于杨光毅已经成年，其家人没有义务代为承担赔偿责任。

2009年，“百香果女孩”杨某燕的父亲杨时愔（yīn）还在施救一名落水儿童时溺亡，家里失去了主要劳动力。派出所和村委会出具了相关证明，其工友也能作证。为此，侯士朝向灵山县相关部门申请对杨时愔“见义勇为”进行认定，以减轻陈礼言一家的经济负担，但工作人员一直以“超过申报时间”为理由拒绝认定。

湖南金州律师事务所的邢鑫律师介绍，基于凶手一方无力支付赔偿费用，被害人家属可以向办案机关（包括人民法院、检察院、公安机关、司法行政机关）申请司法救助，办案机关在了解被害人家庭情况并收集相关材料后，可以对该救助案件进行受理审查，决定救助、报批、救助金发放等工作。

邢鑫建议，除了申请救助金，当地政府可以与民政、红十字会等有关部门积极进行沟通协商，建立联合救助工作机制，帮助被害人家属获取社会公益救助。