中国电竞遍地开花 “吃鸡”赛事奖金2亿人民币

在中国电竞遍地开花的今天，2019年下半年问世的和平精英常以“新兵”自居。但在过去一年多时间里，和平精英职业赛事不但完成了从0到1的蜕变，也撑起了战术竞技品类的一片天。

据澎湃新闻报道，去年年底的数据显示，和平精英的赛事日观赛用户已经超过2600万，内容观看总量则达到141亿，战队应援系统内参与到战队助威的人次也有860万。作为年底的压轴戏，“2020和平精英国际冠军杯”在微博上的阅读量达到7.4亿，相关微博热搜31个。

值得一提的是，继去年赛事总奖金突破1亿元后，2021年的总奖金达到了2亿元（人民币，下同，约4000万新元）的新高度。

对于投入巨额奖金的原因，腾讯互娱市场总监、PEL联盟主席廖侃说：“做赛事需要大的投入，尤其是战术竞技品类队伍众多，投入会更大，我们希望通过奖金和成绩挂钩，刺激赛事内容变得更加精彩，也希望通过奖金这个信息点（PEL采取周冠军、周奖金制度），帮助观众们在和平精英复杂的故事线中更好抓住比赛进程。”

更重要的是，廖侃认为高额奖金是建立在PEL生态巨大的商业价值之上的，“从商业逻辑上看，奖金是对于参与到其中的俱乐部和电竞选手们的价值分成，所以当我们的商业价值不断在放大，那么我们给予到的价值分成就应该去放大。”

新赛季PEL相比去年就新增了七家赞助商，与此同时，新赛季PEL还迎来了四支新战队，其中就包括微博电竞和体坛电竞这两支背后有中国传媒巨头支撑的俱乐部。PEL的现状和潜力正在让入局者纷至沓来。

对于商家而言，PEL的大生态是流量和曝光度的集合，甚至有可能成为变现的一个新平台。 此间，廖侃也谈到了年初PEL职业选手诚C的千万转会费，这同样是PEL生态价值的一个体现。

廖侃说：“这是一个里程碑，但绝不是一个峰值，从整个大体育生态、大电竞生态来看，包括像英雄联盟这样的项目，也包括传统体育比如篮球这样的项目，我们可以看到更广阔的商业蓝海。”