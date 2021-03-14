涂鸦智能赴美上市在即 腾讯和高瓴等为投资人

涂鸦智能3月12日向美国SEC提交了更新后的招股书，此次IPO的募集资金规模将达10亿美元（13.45亿新元）。

据富途资讯报道，涂鸦智能预计发行4359万ADS（每ADS相当于1股普通股），价格区间为每份美国存托股票（ADS）17至20美元，按最高端定价且全额行使‘绿鞋机制’后，涂鸦智能此次IPO的募集资金规模将达10亿美元。

涂鸦智能是全球领先的物联网（Internet of Things，简称IoT）云平台，连接品牌、OEM厂商、开发者和连锁零售商的智能化需求，提供一站式人工智能物联网的PaaS（Platform as a Service）解决方案，并且涵盖了硬件开发工具、全球云、智慧商业平台开发三方面技术和服务。

就2020年的智能设备数量计，涂鸦智能是全球最大的物联网PaaS企业，共接入了2.043亿部智能设备。公司还建立了一个庞大且活跃的社区，由262，000多名IoT设备和软件开发人员组成，IoT云平台每天能够处理超过840亿个云请求和超过1.22亿次AI语音交互。

目前，公司的产品和服务覆盖超过220个国家和地区，并辐射全球10万家以上的线上和线下零售渠道， 在终端市场形成规模、立体化的影响力，其物联网PaaS平台授权了2700多个品牌，包括Calex，Philips和Schneider Electric等领先品牌。

招股书显示，涂鸦智能的营收主要来自三个组成部分，即IoT PaaS、分发智能设备、SaaS和其他服务收入，其中IoT Paas为核心业务，于2020贡献的收入占比达84.3%。2020年涂鸦智能的总营收为1.8亿美元，同比增长约70%；全年经调整净亏损（非美国通用会计准则）为0.57亿美元，同比收窄约11.9%。

行业方面，根据全球移动通信系统协会（GSMA）所发布的《 2020年移动经济》报告，全球物联网收入将由2019年6592亿美元增长到2025年的11130亿美元，复合年增长率达11%。

随着万物互联的理念深入各行各业， 终端用户对智能设备的需求不断增长，物联网行业发展空间将进一步扩大，预计2019~2024年全球物联网PaaS市场规模的复合年增长率将达到18.9%。

截至目前，涂鸦智能已完成四轮已披露的融资，投资方包括阿米巴资本、元璟资本、NEA恩颐投资、Quadrille Capital、东方富海、中金公司等知名机构。其中NEA恩颐投资为最大机构股东，持股23.9%；腾讯为涂鸦智能的第二大机构股东，累计投资约2.5亿美元，持股10.8%。

根据更新后的招股书披露，公司基石投资人阵容华丽，分别为CPPIB（加拿大养老基金）、Dragoneer、GIC（新加坡政府投资公司）、老虎环球基金（Tiger Group）、腾讯投资及高瓴资本，均为国际知名顶级投资机构，合计意向认购5亿美元。