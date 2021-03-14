博明：美中对峙的潜在“爆点”是中国自身行为

美国前副国家安全顾问博明（Matthew Pottinger）3月10日在一场美中关系讨论会上表示，中国政府的行为不是一个“自信的政府”的行为，而是出于对本国人民的“惧怕”，未来引爆美中对峙的一个潜在“爆点”（flashpoint），正是中国自身的行为和制度弱点。

据美国之音报道，博明也在讨论会上指责中国借助美国等民主国家的开放平台进行“信息战”，其中包括传播虚假信息、通过政治宣传来加剧西方社会分裂和对民主制度的怀疑等。他同时批评了中国大陆近年来在新疆、香港、台湾以及冠病疫情等问题上的做法，并称这会成为美中对峙的一个潜在“爆点”。

博明指出：“这些都不是一个自信的政府的行为。这些都是一个极度偏执的政府的行为。这个政府惧怕自己的人民远远超过了它对美国的恐惧。它首先惧怕自己的人民。如果你看看中国花在内部监视和内部安全上的钱。这远远超过了他们花在军事上的钱......所以我认为中国体制固有的弱点本身就是一个潜在的爆点。”

博明认为，拜登政府在一定程度上延续了特朗普政府的对华策略，他尤其提到拜登政府在推动美日印澳“四方安全对话”问题上所取得的突破。

据报道，博明所效力的特朗普政府曾积极推动“四方安全对话”的概念，并促成了首次四方内阁级别会谈以及一系列内阁级以下会谈。拜登于周五（3月12日）在线上会晤了日本、印度和澳大利亚领导人。这是四国首次进行领导人级别的会晤。

博明表示，四方安全对话是对中国的亚太战略的反制。

他说：“中国的战略是在亚洲建立一个等级性的，在某些方面几乎是帝国性的，以中国为中心的势力范围。所以，四方安全对话可以帮助抵消和防止这么一个结果，那就是中国周边国家的主权和独立被削弱，最终繁荣与安全也受到损害。”

在对华战略的问题上，博明并不认同今年1月的一份名为《更长电报》的对华战略文件中所提建议。该文件由匿名的“前美国政府高级官员”撰写，其中建议将对华战略的首要目标设立为，促使中国统治精英继续在以美国为首的自由国际秩序中运作而不是建立敌对秩序。

博明认为，这份对华战略文件中所设立的目标是“有违自然规律的”，“就像是试图把一头大白鲨训练成宽吻海豚”。

他说：“说服中共来支持由美国领导的自由国际秩序而不去建立一个专制的替代秩序，这是一个不现实的目标。这是我们过去所试图实现的，我们为此采取了30年失败的对华政策。”

现年48岁的博明被认为是美国白宫少有的中国专家，推动了特朗普政府多项对华鹰派政策。他大学时期在马萨诸塞州大学学习中文与中国研究，1998年起担任路透社与《华尔街日报》驻华记者长达七年。

博明曾自曝在中国工作时屡遭骚扰，甚至遭当局殴打。有舆论将博明对中国深深不信任，归咎于他担任驻华记者时遭遇的种种不快。

博明2005年投笔从戎，成为美国海军陆战队情报人员，2010年退役后曾涉足商界。特朗普2017年担任总统后，他加入美国国家安全委员会主管亚洲政策，2019年9月履新副国家安全顾问，是当时白宫高层官员中仅有的“中国通”。

特朗普早前在冠病疫情问题上对华态度转强，《华盛顿邮报》曾报道指，这背后是博明出谋献策，包括推动特朗普使用“武汉病毒”一词。

