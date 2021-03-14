王毅：支持伊拉克肃清极端恐怖势力

中国国务委员兼外长王毅周五（12日）同伊拉克外长侯赛因通电话时说，支持伊拉克坚决、彻底肃清“伊斯兰国”等极端恐怖势力。

据中国外交部官网消息，王毅首先表示，冠病疫情暴发后，中国最早向伊派遣抗疫专家小组，并提供多批抗疫物资，援建核酸检测实验室，近期又紧急援助一批疫苗。“中方愿继续提供支持，帮助伊拉克兄弟早日渡过难关，取得抗击疫情的胜利。”

王毅感谢伊拉克在涉疆、涉港等中国内部事务上理解和支持中国立场，表示支持中国就是支持不干涉内政这一联合国宪章的宗旨和原则，就是支持发展中国家的共同利益。

王毅也说，中国愿同伊拉克巩固传统友谊，深化政治互信。无论是在伊安全形势最严峻的时期，还是去年疫情发生以后，中国企业始终坚守在伊拉克，为伊国计民生和经济运转提供了必要保障，充分体现了中国对伊拉克的坚定支持和对中伊关系的高度重视。

下阶段，双方要着眼于后疫情时代，进一步商讨和推进各领域合作。中国将继续鼓励和支持更多中国企业积极参与伊重建，提升两国电力、交通、通信、市政等领域合作水平。

王毅强调，伊拉克是中东大国，对维护地区和平、稳定和发展有着重要作用。中国赞赏伊与周边邻国保持良好关系，乐见伊为实现地区稳定发展作出贡献。支持伊拉克坚决、彻底肃清“伊斯兰国”等极端恐怖势力。

侯赛因表示，感谢中国在伊拉克抗疫关键时刻给予的支持和帮助。伊拉克高度重视发展对华关系，希望克服疫情影响，加强双方在经贸、石油等领域合作。伊拉克将坚定打击“伊斯兰国”等恐怖主义势力，致力于与周边国家保持良好关系，维护地区的安全稳定。