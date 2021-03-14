港专家指冀自动记录民众公交使用情况

香港特区政府创新及科技局局长薛永恒早前公布，根据最新统计，“安心出行”流动应用程式（APP）下载量达334万，占全港逾四成人口，形容这是值得欣慰的数字。不过，香港呼吸系统专科医生梁子超表示，暂时没有方便的机制自动记录民众乘坐的公共交通工具情况，如能在这方面进一步改善对抗疫更有帮助。

港府2020年11月26日推出“安心出行”，可免费下载，让用户出入部分指定公共场所时扫描二维码记录行踪，助加强密切接触者追踪工作。今年1月6日，薛永恒公布，“安心出行”的下载量超过43万。

因应疫情缓和，港府早前放宽防疫措施，规定2月18日起有条件恢复晚市堂食至10点并容许最多四人一桌，并开放健身中心、美容院、公众娱乐场所等处所，但民众进入时必须扫描“安心出行”APP二维码或登记个人资料。

消息公布后，香港民众反应相当理想。为能顺利快捷出入相关场所，大批市民下载“安心出行”，根据港府2月17日公布的数字显示， “安心出行”下载量突破100万；约三周后，下载量再增加逾两倍，达334万。

梁子超接受中通社采访时认为，冠病病毒传播渠道较多，不限于餐厅等场所，然而“安心出行”目前不能够记录民众的全部行踪，除却餐厅等场所之外，公共交通工具环境复杂，病毒较易传播，也是有相当风险的地方，但目前却未能记录。

梁子超表示，“安心出行”目前仅可作为口头询问确诊者之外的电子记录补充，如果能自动记录民众搭乘过的交通工具，不需要民众每一次进入车厢就扫描，并提醒与确诊者接触过同一的士、地铁车厢或巴士的市民，会更加全面、方便。

据报道，“安心出行”覆盖全港大部分体育处所、美容院、按摩院、公众娱乐场所、食肆等主要场所。梁子超说，目前不需要扩大场所范围，而是第一时间追踪到访过有确诊个案场所的顾客名单，及时防止第二、第三代传播。

“只是靠这些电子记录提示远远不够，追踪功能需要再完善。”梁子超指出，涉及到较大型的公共场所，“安心出行”未必可以清楚表现出民众的风险程度。例如酒吧、卡拉OK、健身中心等场所，如有民众到访时间、具体区域等记录，才更能精确追踪到密切接触者。香港若想实现“通关”、开通“旅游气泡”等，需不断完善追踪功能等机制，才能更好地控制疫情。