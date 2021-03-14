台湾输日香蕉农药残留超标六倍

台湾传出出口日本的香蕉被检测出残留农药超标六倍，外界担忧会影响台湾香蕉出口。国民党民代呼吁当局为台湾出口农产品建构更好的检测运输体系，增加对农民的引导宣传，避免类似事件发生。

据香港中通社报道，一批台湾出口日本香蕉被检出农药残留超标六倍，涉超标问题香蕉已被要求下架。台湾农委会认为，此次事件为单一外销业者未确实遵守日本农药残留安全要求所致，农委会主委陈吉仲表示，香蕉检疫将参照菠萝作法，全面提升检疫比率。

台湾水果出口日本的数量与金额近年来增长，2020年台湾生鲜水果输日6428吨，金额为1555万美元，分别较2019年成长37%、29%，其中香蕉为主力出口品项之一，外销日本金额成长32%。

国民党前立委柯志恩14日告诉记者，此次农药超标事件若为通案，将会导致台湾出口的农产品信誉受到伤害，影响农产品的出口销量，同时台湾民众会对本土产出的水果产生疑虑，也影响香蕉内销。

国民党金门县立委陈玉珍指出，民进党当局才藉由台湾多项水果“良好农业规范”获东京奥组委认可大肆宣传，却曝出输日香蕉农药残留超标问题，当局的内部宣传再次被重重“打脸”。

柯志恩呼吁，农委会应该对台湾出口的农产品进行更严格的把关，建构更好的检测运输体系，同时也要增加对农民的引导与管控，才能避免类似事件的发生，维护台湾出口农产品的声誉。